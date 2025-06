– W dniu 2 czerwca będziemy zabudowywać tymczasowy rozjazd nakładkowy przy Och-Teatrze, który umożliwi zawracanie tramwajów od strony Centrum. W tym dniu wszystkie tramwaje na Ochocie będą dojeżdżać tylko do Placu Narutowicza. Od 3 czerwca linia 9 ponownie dojedzie do Och-Teatru. Linia 1 zostaje skrócona do Placu Narutowicza, a linie 15 i 25 – wycofane z Ochoty (na początku czerwca linia 15 będzie zawieszona w związku z kolejnym etapem prac na pl. Bankowym, a linie 23 i 25 zostaną połączone w linię 75 na trasie Nowe Bemowo – Aleje Jerozolimskie – Annopol). Tramwaje na Grójeckiej i al. Krakowskiej zostaną zastąpione autobusami komunikacji zastępczej. Linia Z-9 będzie kursować na trasie Pl. Narutowicza – P+R Al. Krakowska, linia Z14 na trasie Pl. Narutowicza – pętla Instalatorów. Dodatkowo autobusy linii 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733, które kończą teraz na pętli P+R Al. Krakowska, zostaną wydłużone do PKP Rakowiec, gdzie istnieje możliwość przesiadki na pociągi SKM i KM w stronę centrum bądź metra. Aby ułatwić przejazd autobusów zastępczych, na Grójeckiej i al. Krakowskiej wytyczone zostaną tymczasowe buspasy: w kierunku Okęcia od pl. Zawiszy do przewiązki na wysokości Baśniowej i Winnickiej, w kierunku centrum od Lechickiej do przewiązki za Dickensa – podają Tramwaje Warszawskie.