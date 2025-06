Spis treści

Radom Wschodni. Otwarcie 30 czerwca

Podróżni od końca czerwca będą mogli skorzystać z nowego węzła komunikacyjnego, który połączy radomskie lotnisko z siecią kolejową. Radom, jedno z kluczowych miast regionu, wzbogaci się o nową, strategiczną inwestycję kolejową. Tuż pod wiaduktem drogowym u zbiegu ulic Żeromskiego i Lubelskiej wyrósł nowoczesny przystanek Radom Wschodni. Ta imponująca konstrukcja ze stali i szkła, będzie służyć mieszkańcom miasta i ułatwi dotarcie na pobliskie międzynarodowe lotnisko.

Port Lotniczy Warszawa-Radom będzie miał blisko stację kolejową

Głównym celem powstania przystanku Radom Wschodni jest zapewnienie sprawnego i bezpośredniego połączenia kolejowego z Portem Lotniczym Warszawa-Radom. To również znaczące ułatwienie dla mieszkańców północno-wschodnich dzielnic miasta, takich jak Dzierzków i Śródmieście, którzy zyskają wygodniejszy dojazd do Warszawy, Na razie nie planowane jest zatrzymywanie się na nowej stacji pociągów w relacji do i z Dęblina. Codziennie i tak na nowym peronie zatrzyma się aż 50 pociągów Kolei Mazowieckich. Najszybsze składy regionalnego przewoźnika, realizujących obsługę przystanku, pokonają trasę z Radomia Wschodniego do Warszawy Zachodniej w około godzinę o kilkanaście minut mniej będzie potrzeba na dotarcie do stacji Warszawa Służewiec.

Nowoczesna architektura i komfort

Przystanek Radom Wschodni zbudowano ze stali i szkła. Dominującym elementem jest szklana galeria rozpięta nad peronem, chroniąca np. przed deszczem. Szczególny nacisk położono na dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz pasażerów z większym bagażem, podróżujących na lotnisko. Stąd obecność dwóch wind oraz schodów ruchomych, które ułatwią dostęp na peron.

Na komfort oczekiwania i podróży wpłyną również:

wiaty i ławki,

ergonomiczne poręcze do odpoczynku na stojąco,

elektroniczne wyświetlacze-gabloty z aktualnym rozkładem jazdy,

standardowe tablice informacyjne,

stojaki na rowery przy wejściach na teren przystanku,

energooszczędne oświetlenie LED całej infrastruktury.

Przystanek gotowy – testy i odbiory

Zakończyliśmy już zasadnicze prace związane z budową peronu i szklanej galerii na przystanku. Zamontowaliśmy dwie windy oraz schody ruchome. Złożyliśmy dokumenty do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowego przystanku – informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odpowiedzialne za inwestycję.

Zgodnie z planem inwestycja w Radomiu została zrealizowana w ciągu 1,5 roku. Prace nad przystankiem są prowadzone wspólnie z miastem, które realizuje budowę wiaduktu drogowego. Lokalne władze deklarują, że również ta część będzie gotowa pod koniec czerwca, tworząc spójny węzeł komunikacyjny, dzięki któremu pasażerowie pociągów będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej. Z wiaduktu jest tylko 2,2 km na lotnisko, który to dystans będzie można wygodnie pokonać autobusami (5 przystanków).

Radom: pociągi do Warszawy i Dęblina

Układ torów i nowoczesnych rozjazdów na przystanku Radom Wschodni został zaprojektowany tak, by umożliwić zatrzymywanie się pociągów jadących zarówno z kierunku Warszawy, jak i Dęblina. Jednak, jak informują kolejarze, przy obecnym, bardzo dużym natężeniu ruchu na liniach do stolicy i Dęblina – obejmującym także pociągi dalekobieżne PKP Intercity oraz składy towarowe – wprowadzenie pełnej oferty zatrzymań od samego początku jest pewnym wyzwaniem. Po wspólnych analizach z Kolejami Mazowieckimi ustalono, że w ramach czerwcowej korekty rozkładu jazdy i na początkowym etapie funkcjonowania przystanku, pociągi kursujące na linii Radom – Dęblin nie będą się na nim zatrzymywać.

Kwestia ta nie została jednak zamknięta. "Przy opracowywaniu nowego rocznego rozkładu jazdy sprawdzimy możliwości zatrzymywania się na Radomiu Wschodnim wszystkich pociągów pasażerskich regionalnych i dalekobieżnych, uwzględniając przy tym ruch towarowy" – zapewniają przedstawiciele PKP PLK, co daje nadzieję na dalszy rozwój oferty dla podróżnych korzystających z nowego przystanku.

