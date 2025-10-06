Debata Muratora: Mariusz Luchowski, Panasonic Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Remont przystanku Warszawa Ursus Północny – co się zmieni?

To kolejny krok w stronę poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżnych korzystających z połączeń na WWK. Dzięki tej inwestycji, która ubiega się o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, przystanek zyska nowoczesne perony, wiaty, ławki oraz system informacji pasażerskiej

– tak warszawską inwestycję skomentował Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Mowa o przystanku kolejowym, który straszył swoim wyglądem oraz funkcjonalnością od dawna. To obiekt z 1971 r. i niestety było to po nim widać, a pasażerowie skarżyli się m.in. na nierówną nawierzchnię, rdzewiejące wiaty oraz brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Na peronach straszyły dziury, w których widać było pręty zbrojeniowe, a część dziur załatano doraźnie kawałkami blachy.

21 sierpnia 2025 r. rozpoczął się remont za 11,3 mln zł. Zakończenie prac przewidywane jest w II kwartale 2026 r. Kolejarze zaplanowali następujące zmiany:

rozbiórka istniejących dwóch peronów wraz z wyposażeniem,

budowa nowych peronów,

montaż nowych wiat, ławek, tablic, kamer monitoringu i systemu informacji pasażerskiej,

budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami i nowych dojść do przystanku (od strony ul. Szamoty po stronie Ursusa i ul. Cykady po stronie Włochów),

wymiana trzech bramek sieci trakcyjnej,

remont dwóch wiaduktów kolejowych nad dojściami do przystanku.

W miarę postępów prac dostęp do peronów jest wyłączany. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych.

Modernizacja dzięki mieszkańcom i medialnej burzy

Podpisana dzisiaj umowa to wyraz naszego zaangażowania i uważności na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną. Na początku tego roku otworzyliśmy przejście przy stacji Wileńska, teraz kompleksowo przebudujemy przystanek Warszawa Ursus Północny; w obu przypadkach na decyzję wpływ miał głos społeczności lokalnych

– komentuje Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych S.A.

Słowa przedstawiciela strony kolejowej brzmią ironicznie w kontekście faktu, że na zły stan przystanku PKP Ursus Północny pasażerowie bezskutecznie skarżyli się od lat. W odpowiedzi zawsze słyszeli, że kolejarze dokonują bieżących napraw i na tym się kończyło. Dopiero medialna burza, w której wzięła udział m.in. wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, dała wreszcie efekt w postaci remontu.

Modernizacja „przystanku grozy” jest o tyle istotna, że kolej to dla Ursusa kluczowy łącznik z centrum miasta. Gęsto zabudowana (i stale się dogęszczająca) dzielnica nie ma żadnej komunikacji miejskiej poza autobusami; w planach jest co prawda metro do Ursusa, jednak jego budowa jest odległa. W rezultacie to kolej jest tu najważniejszym środkiem transportu, zapewniając szybki i bezpośredni dojazd do centrum.

