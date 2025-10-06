Zbudują kolejne tunele w Małopolsce

PKP PLK podpisały umowę na wykonanie kolejnego odcinka linii kolejowej w ramach wielkiego projektu kolejowego w Małopolsce pod nazwą Podłęże - Piekiełko. Tym razem chodzi o odcinek Szczyrzyc – Tymbark. Wykonawcą tej inwestycji za 1,7 mld złotych zostało konsorcjum firm Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A. i Gülermak S.A.

Warto przypomnieć, że Budimex z Gülermakiem budują już w ramach tego projektu odcinek linii 104 Limanowa – Klęczany. Tu trwa już drążenie dwóch tuneli (właściwego i ewakuacyjnego o długości 3,6 km). Drążą je dwie maszyny TBM nazwane Kinga i Jadwiga.

W przetargu jest również inna część tego projektu – odcinek Podłęże – Gdów. PKP PLK poznała już oferty firm chcących zająć się tą inwestycją. Tu również powstanie prawie kilometrowy tunel kolejowy.

Co powstanie na odcinku Szczyrzyc - Tymbark?

Umowa podpisana 6 października 2025 roku pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a konsorcjum firm Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A. i Gülermak S.A. przewiduje wykonanie prac budowlanych w ciągu 46 miesięcy. Do połowy 2029 roku powstanie nowoczesna linia kolejowa na odcinku Szczyrzyc – Tymbark, o parametrach pozwalających pociągom pasażerskim rozpędzać się do 160 km/h, a pociągom towarowym do 120 km/h. Koszt tego etapu projektu „Podłęże-Piekiełko” to niemal 1,7 mld zł netto (ok. 2 mld zł brutto).

Tym samym powstanie pierwszy fragment linii kolejowej nr 622 o długości 8 kilometrów, który połączy nową stację Szczyrzyc z istniejącą stacją Tymbark, przy modernizowanej linii kolejowej 104 (Chabówka – Nowy Sącz). Tą trasą będą poruszać się pociągi jadące od Krakowa w kierunku Limanowej i Nowego Sącza. Nowa linia kolejowa przebiegać będzie przez tereny podgórskie.

Projektanci przewidzieli poprowadzenie torów przez

dwa tunele (3,8 i 1 km długości),

mosty i wiadukty kolejowe,

wszystkie skrzyżowania torów z lokalnymi drogami będą bezkolizyjne,

w ramach inwestycji wybudowana będzie także sieć trakcyjna i cyfrowy system sterowania ruchem pociągów, dostosowany do najnowszych standardów europejskich.

Do tej pory pracowaliśmy przede wszystkim przy modernizacji istniejącej od XIX w. linii kolejowej nr 104. Natomiast dziś podpisaliśmy umowę na budowę linii kolejowej nr 622, zupełnie nowego szlaku, który docelowo stworzy dogodne połączenie kolejowe Krakowa z Limanową i Nowym Sączem – mówi Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Jak informują PKP PLK, Pośrodku budowanego odcinka powstanie nowy przystanek kolejowy Stróża koło Dobrej. Dzięki pochylni i ścieżkom naprowadzającym peron będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przystanek wyposażony będzie w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i stojaki rowerowe. Będzie można z niego szybko dojechać m.in. do Limanowej, Mszany Dolnej, czy Gdowa.

Największy na południu Polski projekt inwestycji kolejowych

Budowa odcinka Szczyrzyc – Tymbark to kolejny etap realizacji największej inwestycji kolejowej na południu Polski. Obecnie zaawansowane prace budowlane toczą się przy pięciu fragmentach modernizowanej linii kolejowej nr 104 (Chabówka – Nowy Sącz).

Wykonawcy pracują w stacji Limanowa, na odcinkach:

Limanowa – bocznica Klęczany,

bocznica Klęczany – Nowy Sącz,

Chabówka – Rabka Zaryte

Rabka Zaryte – Mszana Dolna - Fornale.

W sierpniu pociągi wróciły na pierwszy zmodernizowany fragment torów od Chabówki do Rabki-Zdroju. Kolejne odcinki PLK SA oddadzą do eksploatacji w najbliższych miesiącach. A do 2030 roku powstanie nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w ok. 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie ok. 90 minut.