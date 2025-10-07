Rusza budowa tramwaju na Swojczyce we Wrocławiu. Pojedziemy nim już za 2 lata?

Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj na Swojczyce we Wrocławiu z pozwoleniem. Wydano ZRID

6 października 2025 r. wojewoda dolnośląski Anna Żabska podpisała decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), co otwiera drogę do budowy tramwaju na Swojczyce. Dzięki temu można rozpocząć prace przygotowawcze, a cała inwestycja ma być gotowa w ciągu około dwóch lat, a zatem jesienią 2027 r.

Właściwe roboty budowlane w terenie rozpoczną się po 1 listopada. Realizacja rozpocznie się od prac podziemnych — przebudowy sieci i przygotowania infrastruktury. Dopiero później rozpoczną się prace ziemne i konstrukcyjne na powierzchni. W trakcie trwania inwestycji należy spodziewać się przejściowych utrudnień w ruchu.

- Powstanie dwukilometrowa trasa tramwajowa, na końcu której będzie zielona pętla, podobna do tej, którą zrobiliśmy na Nowym Dworze. Budowy podjęła się wrocławska firma Pro-Tra Building, która tutaj płaci podatki i tu się sprawdziła, realizując inne inwestycje. Przy znacznym udziale środków unijnych przebudujemy również drogę. To przedsięwzięcie warte niemal 140 mln zł ma znaczenie aglomeracyjne

- podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Przypomnijmy, że projektowanie nowej trasy zakończyło się w III kwartale 2024 r., zaś 4 września 2024 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Spośród 10 ofert najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez firmę Pro-Tra Building (139 mln zł), z którą latem 2025 r. podpisano umowę.

Nowa trasa tramwajowa na Swojczyce - trasa i szczegóły

Trasa będzie liczyć około 2 km i będzie to wydzielony odcinek autobusowo-tramwajowy. Torowisko połączy pętlę „Sępolno” z istniejącym układem torowym przy mostach Chrobrego, a następnie pobiegnie wzdłuż ulicy Swojczyckiej. Na trasie zaplanowano 14 przystanków, z czego 8 będzie wspólnych dla tramwajów i autobusów, 1 dwustronny oraz 3 wyłącznie tramwajowe.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice Mickiewicza i Swojczycka, a także wloty ulic Mydlanej, Kolumba i Magellana. Powstanie również nowa droga łącząca ulicę Marca Polo z Swojczycką. Planowane są także nowe chodniki, drogi rowerowe oraz nasadzenia — około 380 drzew i tysiące krzewów.

Przesiadka z pociągu i samochodu

W rejonie końcowej części trasy, przy ulicy Chałupniczej, powstanie pętla tramwajowa z parkingiem P+R, który pomieści 166 samochodów. Będzie także integracja z koleją: mieszkańcy i pasażerowie będą mieli dogodne możliwości przesiadek m.in. z pociągu (stacja Wrocław Swojczyce) na tramwaj. Pętla „Sępolno” zostanie gruntownie przebudowana, by umożliwić sprawny wyjazd tramwajów i autobusów w kierunku mostów Chrobrego.

- Pętlą "Sępolno" zajmiemy się na końcu. Zależy nam, aby w tym rejonie miasta jak najdłużej utrzymać komunikację - wyjaśnia Andrzej Biegus z Wrocławskich Inwestycji, kierownik projektu. - Na każdym etapie prac będziemy starać się minimalizować uciążliwości dla mieszkańców, kierowców i pasażerów, ale te oczywiście będą występować. Przy tak wielkie i złożonej inwestycji to nieuniknione.

Z pewnością nie zabraknie też jednak pasażerów z samych Swojczyc. Warto przypomnieć chociażby o inwestycji Olimpia Port, dzięki której od 2011 r. powstały ok. 3000 nowych mieszkań. A to tylko jedna inwestycja z wielu w tej intensywnie się rozwijającej części Wrocławia.

