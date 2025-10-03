The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaje w Elblągu świętują 130 lat. Powstaje mural

Komunikacja tramwajowa w Elblągu funkcjonuje od 1895 r. W czasach PRL-u, gdy zlikwidowano tramwaje w wielu mniejszych miastach (m.in. Legnica, Bielsko-Biała), Elblągowi udało się je zachować, a nawet – w latach 80. – rozbudować. Po 1989 r. nastąpiła jednak stagnacja, którą przerwał dopiero napływ funduszy unijnych. Sieć ponownie rozbudowano, tabor wymieniono na nowy, wprowadzono system Elbląskiej Karty Miejskiej. Dziś miasto jest w trakcie kolejnej wielkiej modernizacji sieci i nic nie zapowiada, by miało się zatrzymać.

Z okazji jubileuszu 130-lecia na jednej z kamienic przy ul. Browarnej zaplanowano pamiątkowy mural. Jego wykonawcą jest lokalny artysta Dima Snork. Dzieło pokaże symboliczne połączenie przeszłości Elbląga z jego teraźniejszością, ze spinającym je z sobą tramwajem na pierwszym planie.

Nowa trasa tramwajowa w Elblągu dotrze na Zawadę?

Obecne władze Elbląga zapowiadają dalszą rozbudowę miejskiej sieci. Choć to na razie dopiero zapowiedzi, wg serwisu transport-publiczny.pl miasto ma w planach budowę trasy tramwajowej w Alei Odrodzenia, do dzisiejszej pętli autobusowej (która stałaby się pętlą tramajową). Obsługiwałaby ona nawet kilkanaście tysięcy osób. Wiadomo jednak, że taka budowa jest możliwa najwcześniej w kolejnej perspektywie unijnej (2028–2034). Dalszych konkretów póki co nie przedstawiono. Realność tej inwestycji zależy bowiem od dostępności funduszy unijnych.

Prezydent miasta Michał Missan odniósł się też do pytań dziennikarzy o możliwą budowę połączenia między torami na ul. Królewieckiej a trasą do pętli Ogólna. Włodarz przyznał, że byłoby to możliwe, ale w dalszej przyszłości, już po kolejnej perspektywie unijnej.

Modernizacja torowisk i nowe tramwaje dla Elbląga

Póki co Elbląg skupia się na modernizacji już istniejącej sieci tramwajowej. To przede wszystkim modernizacja torowisk za prawie 184 mln, w ramach której miasto zaplanowało remont 6 kluczowych odcinków do 2028 r. 15 września 2025 r. zakończyła się przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka z Al. Piłsudskiego, a tramwaje wróciły na dawne trasy (w tym linia nr 4 kursuje częściej niż przedtem). W kolejce czekają jeszcze prace na ulicach 1 Maja i 3 Maja, a także alei Grunwaldzkiej. W planach jest też budowa nowych torów odstawczych na terenie zajezdni przy ul. Browarnej.

Elbląg wymienia także (miejscami już mocno leciwy) tabor na nowy. 23 września 2025 r. podpisano umowę na dostawę 10 nowoczesnych tramwajów. Do jesieni 2027 dostarczy je miastu turecka firma BOZANKAYA RAYLI SİSTEMLER A.Ş. Nowe pojazdy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i ciche, co z pewnością poprawi komfort korzystania z komunikacji miejskiej.

