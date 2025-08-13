Mała retencja w Mszanie Dolnej, Lanckoronie i gminie Rzezawa

Na te projekty przeznaczone zostanie 6 mln. zł. Dzięki wsparciu ze środków europejskich w Mszanie Dolnej zrealizowany zostanie projekt „Poprawa gospodarki wodnej poprzez rozwój retencji”. Wartość tej inwestycji to ponad 7,8 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski to ponad 4,9 mln zł.

Kolejny z projektów, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich zakłada budowę cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie. Wartość tej inwestycji to ponad 620 tys. zł, a przyznane dofinansowanie to ponad 520 tys. zł.

W ramach tego konkursu wybrany do dofinansowania został również projekt gminy Rzezawa pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy”. Wartość tej inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a przyznane dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski to ponad 900 tys. zł.

Gmina Świątniki otrzyma ponad 9 mln zł na rozwój retencji

Dofinansowanie ze środków europejskich umożliwi realizację projektu pn. „Rozwój retencji w gminie Świątniki Górne”. Wartość tej inwestycji to ponad 11 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego ze środków FEM to ponad 9 mln zł.

Projekt, którego beneficjentem jest gmina Świątniki Górne wynika z konieczności uregulowania kwestii odprowadzania wód opadowych w północnej części Wrząsowic. W ramach inwestycji zrealizowana zostanie m.in. budowa suchego zbiornika retencyjnego, pełniącego funkcje przeciwpowodziowe, budowa dojazdu do zbiornika czy też odprowadzenie wód opadowych i ukształtowanie koryta poniżej suchego zbiornika retencyjnego.

Remonty na rzece Dunajec

Dzięki dofinansowaniu ze środków FEM 2021-2027 możliwa będzie realizacja kolejnej inwestycji pn. „Remont urządzeń wodnych na rzece Dunajec”. Wartość tego projektu to ponad 1,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie wyniesie ponad 1,5 mln zł.

Projekt, którego beneficjentem jest gmina Nowy Targ obejmuje przebudowę przepławki dla ryb i rampy dla spływów kajakowych w Waksmundzie. Prace mają na celu przywrócenie ciągłości ekologicznej rzeki Dunajec poprzez udrożnienie szlaku migracyjnego ryb oraz poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników rzeki.

Łapsze Niżne - rozwój gospodarki wodnej

W ramach projektu „Rozwój gospodarki wodnej” wykonana zostanie modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z montażem systemu monitorowania wodą pitną na terenie miejscowości Niedzica, w gminie Łapsze Niżne. Wartość tej inwestycji to ponad 4,2 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski to ponad 1,6 mln zł.

Zakliczyn - rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zakliczyn” wybudowana zostanie sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 24 km. Wartość tej inwestycji to ponad 15,9 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego ze środków FEM to ponad 6 mln zł.

Projektowana sieć zasilać będzie m.in. obiekty użyteczności publicznej, a także budynki indywidualne mieszkalne i usługowe. Inwestycje przeprowadzone zostaną w Zakliczynie, Zdoni, Bieśniku, Borowej, Paleśnicy, Olszowej, Faściszowej, Kończyskach i Lusławicach.

Wielka Wieś - dwa etapy rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej

Dzięki wsparciu ze środków europejskich gmina Wielka Wieś zrealizuje dwa projekty pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap I” oraz „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II”.

Pierwszy z projektów zakłada przebudowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Gromadzkiej w Białym Kościele, modernizację pompowni ścieków przy ul. Bliźniaków w Szycach, budowę sieci kanalizacji wraz z tłocznią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wesołej w Prądniku Korzkiewskim oraz budowę zbiornika wyrównawczego na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Murownia w Bęble. Wartość tej inwestycji to ponad 4,6 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski to ponad 3,2 mln zł.

W ramach drugiego z projektów wykonana zostanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie, a także przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Białym Kościele. Wartość tej inwestycji to ponad 4,3 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski to ponad 2,9 mln zł.

źródło: malopolska.pl

