Harmonogram działań przewiduje, że pierwszy etap Nowej Świętokrzyskiej zakończy się w 2026 roku. Budowa PKM Południe ruszy po 2027 roku, a kolejne duże inwestycje drogowe i tramwajowe planowane są w latach 2028–2030. W 2030 roku gotowa ma być także nowa zajezdnia tramwajowa i autobusowa przy ul. Warszawskiej.

Nowa Świętokrzyska - etap pierwszy

Droga w układzie 2x1 pas połączy Kampinoską z al. Havla i odciąży ruch w tej części miasta, szczególnie w czasie budowy linii kolejowej PKM Południe. Po zakończeniu wszystkich etapów stanie się częścią głównego połączenia drogowego południowych dzielnic z centrum i obwodnicą Trójmiasta.

Najważniejsza w tym projekcie była koordynacja Nowej Świętokrzyskiej z Pomorską Koleją Metropolitalną. Nowa Świętokrzyska miała mieć przekrój 2×2 pasy ruchu, ale część tego korytarza została przekazana na rzecz PKM – jako bardziej efektywnego środka transportu publicznego. W miejscu dzisiejszej pętli Świętokrzyska powstanie w przyszłości podziemny przystanek.

Piotr Grzelak, pierwszy zastępca prezydent Gdańska

Rozpoczynamy dziś realizację pierwszego etapu Nowej Świętokrzyskiej wraz z fragmentami ulicy Kampinoskiej. Równolegle przygotowujemy projekty kolejnych inwestycji – przedłużenie alei Pawła Adamowicza do skrzyżowania Świętokrzyskiej z nową trasą tramwajową czy budowę Nowej Jabłoniowej.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Mamy do czynienia z historycznym pakietem inwestycyjnym, największym od czasów Euro 2012. Wtedy bardzo zmieniło się nasze miasto, a teraz chcemy, by było podobnie - zwłaszcza tutaj, na południu Gdańska. Dziś rozwijamy sieć komunikacyjną: budujemy drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, a także nową linię PKM. Wartość całego pakietu to prawie 4 miliardy złotych. To fundusze europejskie, rządowe, wojewódzkie i miejskie.

PKM Południe – szybkie połączenie z centrum

Inwestycja ma rozpocząć się w 2027 r. z chwilą zakończenia budowy Nowej Świętokrzyskiej. PKM Południe obejmie 7 kilometrów nowej linii kolejowej i 6 przystanków. Będzie zaspokajać potrzeby mieszkańców, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami komunikacyjnymi w południowych dzielnicach Gdańska oraz w gminach ościennych – Kolbudach i Pruszczu Gdańskim. 17 października projektanci złożą dokumentację koncepcji programowo-przestrzennej, zamykając tym samym etap uzgodnień z ponad 60 podmiotami Poza samą linią PKM Południe realizowany jest również tzw. masterplan, czyli plan zagospodarowania terenów wokół przystanków.

Kompleksowy pakiet inwestycji

W ramach Pakietu dla Gdańska Południe powstanie również przedłużenie al. Adamowicza wraz z nową linią tramwajową, ulica Nowa Sandomierska z przejazdem nad torami kolejowymi, a także realizacja ul. Kampinoskiej połączona z budową zbiornika retencyjnego i przebudową Potoku Oruńskiego. Plan obejmuje także Nową Jabłoniową, mniejsze inwestycje lokalne (m.in. przy ul. Turzycowej, Czermińskiego czy Apollina).

Nowa Świętokrzyska drugi etap

Równolegle opracowywany jest projekt Nowej Świętokrzyskiej – etap drugi, który połączy Kampinoską z nowym węzłem przesiadkowym powstającym w ramach PKM Południe. W tym samym obszarze powstanie także przedłużenie alei Pawła Adamowicza (dawnej Bolońskiej Południowej). Dla tego zadania zostanie przygotowana dokumentacja projektowa poprzedzona analizą najlepszych rozwiązań komunikacyjnych, zarówno dla układu drogowego, jak i dla linii tramwajowej. Przełom lat 2026 i 2027 to czas realizacji ulicy Nowej Jabłoniowej, dla której dokumentacja jest już gotowa i trwa proces uzyskiwania decyzji administracyjnych. W 2027 roku rozpoczną się także prace przy ulicach Dworcowej i Czerwińskiego, istotnych z punktu widzenia układu odwodnieniowego miasta. Na te inwestycje również planowane jest pozyskanie środków z programu FEnIKS. Zakończenie planowane jest do 2028 lub początku 2029 roku – w zależności od przebiegu postępowań przetargowych. W 2028 roku rozpocznie się również budowę zajezdni tramwajowej i autobusowej.

