W połowie drogi – dobre miejsce na popas

Halbe Alee to po polsku połowa alei, bo lokal znajdował się przy Wielkiej Alei Lipowej, w pół drogi ze Śródmieścia Gdańska do Wrzeszcza. Restaurację otwarto w 1903 r. i była bardzo popularnym miejscem spotkań. Funkcjonowała jeszcze w 1944 r. i przetrwała tragiczny dla miasta okres walk i pożarów w trakcie wyzwalania miasta w 1945 r. W okresie powojennym w charakterystycznym budynku ze ścianami ryglowymi były sklepy, zakłady usługowe i biura.

Budynki poddawane tylko prowizorycznym remontom z biegiem lat zostały zaniedbane. Należąca do miasta nieruchomość prosiła się o remont. Gdańskie Nieruchomości postanowiły przywrócić budowli jej dawną świetność i funkcję. W rozpisanym przetargu na projekt remontu wybrana została koncepcja pracowni Architeka Tomasza Karpowicza.

Niewielkie budynki – ogromy remont

Zespół składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków pod dwoma adresami – gros funduszy pochłonął remont przeszklonego pawilonu od frontu i w podwórzu, co wiązało się z jego demontażem i rekonstrukcją zgodnie z oryginałem. Inwestycja realizowana była etapami, pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich. Co dokładnie zostało tu zrobione:

przeprowadzono remont ścian konstrukcyjnych zewnętrznych szkieletowych, drewnianych z wypełnieniem płycin podokiennych i nadokiennych,

wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej,

wymieniono konstrukcję dachową na nową,

wykonano nową konstrukcję nośną pod konstrukcję dachową nad salą główną restauracji - słupy i podciąg,

wymieniono wszystkie instalacje w budynku oraz wykonano instalację ogrzewania podłogowego z msc.

Gruntowny remont przeszedł też budynek murowany w głębi posesji. Dotyczył on m.in. zaplecza w parterze budynku, w tym elementów konstrukcyjnych (ścian i stropów), z zachowaniem wszelkich norm technologicznych dla funkcjonowania zaplecza restauracji (m.in. kuchnia, obierak, strefy czysta i brudna). Powstały pomieszczenia techniczne – węzeł cieplny i miejsce gromadzenia odpadów.

Remont wnętrza obiektu założył zmianę układu funkcjonalnego z wydzieleniem części sanitarnej, w tym z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Nie tylko restauracja

Gdańskie Nieruchomości planują ogłoszenie procedury wyboru operatora lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną – Café Halbe Allee. Nabór rozpocznie się po zakończeniu i oficjalnym odbiorze prac remontowo-wykończeniowych, które są obecnie na etapie finalizacji.

Warunki wynajmu zostaną szczegółowo określone w Zarządzeniu, które precyzyjnie określi wszystkie istotne kwestie związane z najmem lokalu oraz koniecznością przystosowania przez najemcę lokalu do prowadzonej działalności. - Zależy nam, aby przyszły najemca nie tylko zapewniał wysoki poziom usług, ale również harmonijnie wpisał się w klimat tego wyjątkowego miejsca - mówi Tomasz Sandak, rzecznik prasowy Gdańskich Nieruchomości.

Oprócz restauracji podczas realizacji przygotowany został również w budynku Al. Zwycięstwa 43 odrębny lokal z przeznaczeniem na siedzibę Rady Dzielnicy.

