Wyspa Spichrzów – koniec prac. Gdańsk odzyskał historyczne miejsce nad Motławą

16:00

Zakończone zostało trwające dekadę zagospodarowanie północnej części Wyspy Spichrzów. W miejscu zrujnowanych spichrzów powstała nowa handlowo-mieszkaniowa dzielnica, która już stała się współczesną wizytówką Gdańska. Dawne handlowe serce miasta zyskało nowe życie dzięki działaniom w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Spis treści

Projekt, realizowany przez miasto we współpracy z konsorcjum GRANARIA przekształcił zdegradowaną przez dekady przestrzeń w tętniące życiem, nowoczesne i dostępne miejsce dla mieszkańców i turystów. W stylizowaną na portową zabudowę nowoczesną architekturę wplecione zostały zachowane elementy historyczne. Całe założenie i zagospodarowanie terenu północnego cypla Wyspy Spichrzów robi duże wrażenie.

Początki renowacji Wyspy Spichrzów nie były łatwe

Tereny na Wyspie Spichrzów to niezwykle cenny i atrakcyjny teren w samym środku miasta. Nic dziwnego, że wielu inwestorów chciało go pozyskać. W 2009 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy miastem a firmą Polnord SA, którą jednak w 2011 r. unieważniono. Pozostał po niej projekt urbanistyczny zagospodarowania północnej części wyspy przygotowany przez Biuro Architektoniczne MAT, który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym w lutym 2010 r.

Kolejne postępowanie dotyczące zagospodarowania północnej części Wyspy Spichrzów zakończyło się w marcu 2015 r. podpisaniem umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z inwestorem - konsorcjum firm Multibud/Immobel, późniejszej Granarii, której nazwa odwołuje się do łacińskiego określenia granarium oznaczającego spichrze.

Wyspa Spichrzów - zagospodarowanie

Miasto Gdańsk w celu uatrakcyjnienia obszaru inwestycyjnego wyprzedzająco zrealizowało odbudowę nabrzeży wokół północnego cypla Wyspy Spichrzów. W ramach przygotowania przedsięwzięcia zobowiązało się też do kompleksowej przebudowy ul. Stągiewnej.

Obszar inwestycji obejmował północny cypel Wyspy Spichrzów w Gdańsku, na północ od ulicy Stągiewnej. Na liście obiektów celu publicznego znalazły się:

budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego w którego skład wchodzą ulice Chmielna, Motławska, Pożarnicza i część ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX,

przebudowa mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego,

przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną,

budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego - na odcinku od mostu Stągiewnego do mostu Szopy,

przebudowa Długiego Pobrzeża - na odcinku od mostu Zielonego do Targu Rybnego,

budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem.

Teren pod realizację przedsięwzięcia jest własnością Gminy Miasta Gdańska i obejmuje powierzchnię ok. 3 ha, z czego ok. 1,9 ha miało być zagospodarowane na cele komercyjne i będzie rozliczone w ramach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawa własności do nieruchomości przez partnera prywatnego.

Nie zapomniano o przeszłości

W zabudowę północnej części Wyspy Spichrzów wkomponowane zostały mury dawnych magazynów. Przy ulicy Chmielnej zachował się w spichlerz Steffen z XIX w. Na nabrzeżu nad Motławą wznosi się także odnowiony Spichlerz Deo, część trzech spichlerzy nazywanych „Soli Deo Gloria” z 1930 r. To dwie oryginalne perełki dawnej Wyspy Spichrzów. Ulokowany na samym północnym krańcu Wyspy Spichrzów, zbudowany w XVI w. spichlerz Długa Droga został zrekonstruowany.

Wiele wznoszących się budynków ma stylizowane nowoczesne bryły, ale spotkać można też takie, które bardzo przypominają dawną portową architekturę kształtem i materiałem wykończeniowym. Cała kompozycja ma wyjątkowe walory architektoniczne. Projekt został doceniony także na arenie międzynarodowej – w 2020 roku otrzymał prestiżową nagrodę MIPIM Awards.

- To historyczny dzień dla Gdańska i symboliczny moment zamknięcia wieloletniego procesu odbudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów. Przez dziesięciolecia to miejsce przypominało o wojennej tragedii, dziś znów tętni życiem. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu udało się osiągnąć coś, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się nierealne. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Koniec wielkiej przebudowy w środku miasta

Dzięki temu formule PPP powstało 9 obiektów i przestrzeni publicznych. Łączna ich wartość to ponad 43 mln zł, finansowanych ze środków prywatnych. Wśród nich znalazły się m.in.:

piesza kładka nad Motławą (12,9 mln zł),

most zwodzony Stągiewny (6 mln zł),

nowoczesna marina (5,6 mln zł),

nowy budynek bosmanatu (4,6 mln zł),

Otwarte po remoncie Długie Pobrzeże również należy do przestrzeni, które zyskały nowe oblicze dzięki działaniom PPP.

Realizacja projektu przebiegała w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego Wyspy Spichrzów. Inwestycje wpisano w historyczny kontekst, dbając o estetykę, funkcjonalność i trwałość. Od 2012 roku prowadzono przygotowania, badania archeologiczne, pozyskiwano grunty i modernizowano infrastrukturę.

Dziś, z perspektywy zakończenia partnerstwa publiczno-prywatnego na Wyspie Spichrzów, z dumą mogę powiedzieć: dobrze, że nie poszliśmy za radą premiera Orbána, który przed laty uznał ruiny na wyspie za celowe upamiętnienie wojennej tragedii. My – zgodnie z gdańską dewizą nec temere, nec timide – podjęliśmy odważną, ale rozważną decyzję o odbudowie. I dziś to miejsce żyje. Cieszy oko mieszkańców, przyciąga turystów, staje się przestrzenią edukacji, historii i wspólnoty. Spotkałam ostatnio grupę uczniów z przewodnikiem na Zielonym Moście – to najlepszy dowód na to, że udało się tchnąć życie w miejsce przez lata zapomniane. Ruch turystyczny powoli wychodzi poza tradycyjne ramy Głównego Miasta i kieruje się w stronę Wyspy Spichrzów, Szafarni i Nowych Ogrodów. To wielki sukces Gdańska i wszystkich, którzy odważyli się marzyć i działać. Katarzyna Czerniewska, Radna Miasta Gdańska

Murowane starcie Basen – tak czy nie? MUROWANE STARCIE

Wrocławska ulica Miernicza - filmowa kariera zagrożona bo remontują kamienice

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: UM Wrocław Czy po remontach kamienic Miernicza będzie jeszcze planem filmowym