Kiedy koniec remontu Dworca Zachodniego w Warszawie?

Remont Warszawy Zachodniej łapał opóźnienie już kilkakrotnie. We wrześniu 2023 r. PKP PLK podpisało dwa aneksy z wykonawcą (firmą Budimex), które zwiększają jego wynagrodzenie i przesuwają terminy. 28 grudnia 2024 r. zakończył się remont peronów i budowa zadaszenia. „Gazeta Wyborcza” donosiła jakiś czas temu, że otwarcie przejścia podziemnego planowano na połowę października 2025 r., jednak terminu nie dotrzymano. Wciąż trwają odbiory techniczne, czyli ostatni etap przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Na ten moment nie wiadomo, kiedy przejście zostanie udostępnione podróżnym.

Warto dodać, że nawet po zakończeniu przebudowy stacji nadal będą trwać pewne utrudnienia w jej okolicy, związane z budową tramwaju do Dworca Zachodniego (która ma zakończyć się dopiero w II połowie 2026 r.).

Przypomnijmy, że wszystkie zmodernizowane perony są dostępne dla pasażerów od 9 czerwca 2024. Można więc normalnie podróżować, docierając na perony za pomocą kładki nad nimi oraz schodów i wind.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia dla wykonawcy przebudowy Warszawy Zachodniej wynika ze znacznego wzrostu kosztów budowy, który jest konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę oraz sankcji nałożonych na Rosję. Wartość kontraktu wzrosła z 1,942 mld zł netto do 2,111 mld zł netto (2,597 mld zł brutto).

Autorem projektu architektonicznego stacji Warszawa Zachodnia jest pracownia DWAA Architekci.

Nowa galeria handlowa pod stacją Warszawa Zachodnia

Dobrą informacją dla podróżnych oraz okolicznych mieszkańców jest fakt, że pod peronami zmodernizowanej stacji powstaje obszerna galeria handlowa z 26 sklepami i lokalami usługowymi. Znajdzie się ona pod ziemią i będzie otwarta także w niedziele niehandlowe (zakaz handlu nie obowiązuje sklepów na dworcach). Potwierdzone marki to m.in.:

Rossmann,

Żabka,

Hebe,

Aldi,

Starbucks,

STS,

Relay,

1 Minute,

Costa Coffee.

Galeria nie ma oficjalnej daty otwarcia, zapewne zostanie udostępniona wraz z przejściem podziemnym. Sklepy będą się otwierać etapami, zaś do końca 2025 r. mają już funkcjonować wszystkie.

Przebudowa Warszawy Zachodniej. Peron 9 – jak dojść tam po zmianach?

Z powodu remontu dworca Warszawa Zachodnia utrudnione jest dojście na peron 9 od strony Alej Jerozolimskich. Przypomnijmy, że znajduje się on na uboczu dworca, z dala od innych peronów. Długo szło się na peron 9 przez peron 8, jednak zmieniło się to jesienią 2024 r.

Żeby dojść na peron 9 Warszawy Zachodniej, od października 2024 r. pasażer musi przejść kładką nad peronami 1-8, następnie kierować się za znakami wzdłuż nowego budynku dworca, a na końcu przejść fragmentem nowego tunelu pieszego. Z tunelu można dostać się na peron 9 Dworca Zachodniego schodami lub windą.

Jednocześnie warto pamiętać, że dotarcie na peron 9 nadal trwa minimum 10 minut, co warto uwzględnić przy planowaniu podróży. Dobrze jest też na bieżąco sprawdzać informacje o utrudnieniach i zmianach.

Remont linii średnicowej, m.in. Dworca Wschodniego, odsuwa się w czasie

Warto dodać, że po zakończeniu przebudowy Dworca Zachodniego PKP PLK zamierzało w następnej kolejności zabrać się za stację Warszawa Wschodnia. Remont Dworca Wschodniego miał pierwotnie rozpocząć się już w 2025 r., jednak tak się nie stanie. Obecnie podawany możliwy termin rozpoczęcia przebudowy Warszawy Wschodniej to 2026 r. Dokładniejsze terminy zostaną podane, gdy PKP PLK zakończy prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji. Opóźnienie wynika z konieczności poprawienia już powstających projektów po tym, jak zmienił się planowany zakres przebudowy.

Przypomnijmy, że przebudowa Dworca Wschodniego będzie elementem zapowiadanego od lat remontu linii średnicowej w Warszawie, który obejmie modernizację m.in. głównych dworców i wielu mniejszych przystanków (m.in. Warszawa Ochota), przebudowę tunelu pod centrum miasta i mostu kolejowego przez Wisłę oraz budowę dwóch nowych przystanków kolejowych (pod rondem de Gaulle'a i na Solcu). Prace te miały trwać w najbliższych latach, ale teraz podaje się, że przesuną się one głównie na lata 30.

