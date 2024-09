Nabiera tempa budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zobacz, jak idą prace

– Jesienią wykonawca zamierza zwiększyć front robót w dwóch miejscach – w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także przy Alejach Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego (ulica zostanie zawężona do przekroju 3+3, z zachowaniem buspasów) – podają Tramwaje Warszawskie. – W przyszłym roku będziemy prowadzić prace przy przebudowie kolejnego, ok. 950-metrowego odcinka ciepłociągu we wschodniej części ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wykonać musimy sześć nowych komór. Prace te możemy prowadzić wyłącznie poza sezonem grzewczym – od maja do końca sierpnia – w terminach uzgodnionych z Veolią.