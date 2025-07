Spis treści

Komora startowa Retknia gotowa, za chwilę zacznie się drążenie tunelu

Jak informuje spółka Centralny Port Komunikacyjny, to już koniec prac zwianych z budową komory startowej gdzie zacznie się drążenie właściwego tunelu dla kolei dużych prędkości do CPK. Komorę startową budowała firma Budimex. Trwają jej odbiory techniczne, a wykonawca prowadzi już prace przy komorze odbiorczej w okolicy dworca Łódź Fabryczna.

A po odebraniu tego obiektu, na plac budowy wejdzie firma PORR, która wygrała przetarg i niedawno podpisała umowę na wydrążenie najdłuższego kolejowego tunelu pod Łodzią. Będzie to 4,6 km długości tunel dla kolei dużych prędkości. Obecnie trwają ekspertyzy i badania stanu technicznego łódzkich kamienic, pod którymi ma powstać tunel.

Komora startowa to pierwszy fizycznie ukończony element kolejowego Programu CPK – namacalny dowód, że projekt jest konsekwentnie i odpowiedzialnie realizowany. Stąd najdalej na początku 2026 roku ruszy drążenie tunelu CPK, a w 2032 roku pojadą pierwsze pociągi KDP na trasie kolejowego „Y”- mówi Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Czym jest komora startowa Retkinia?

To właśnie tu swoją pracę zacznie maszyna drążąca – tarcza TBM, która zostanie wykorzystana do budowy tunelu CPK dla połączeń dalekobieżnych. Dzięki tej inwestycji udrożniony zostanie ruch kolejowy w Łodzi przez dworzec Łódź Fabryczna i dalej na zachód w kierunku Wrocławia i Poznania, a tym samym uzupełnione zostaną brakujące, ważne elementy w polskiej sieci kolejowej. Dodajmy, że dziś dworzec Łódź Fabryczna jest wykorzystywany tak naprawdę tylko w części swoich docelowych możliwości.

Komora Retkinia, składa się z dwóch poziomów i ma ponad 180 metrów długości i od 18 do ponad 23 metrów głębokości, zaś ściany szczelinowe sięgają nawet 43,5 metra (co odpowiada wysokości 14 piętrowego bloku mieszkalnego).

Na poziomie -1 zaplanowano część techniczną, natomiast na poziomie -2 powstanie torowisko linii kolejowej nr 85. Zaprojektowane klatki schodowe wewnątrz komory zapewnią bezpieczną ewakuację. Komora jest głęboka na 23 metry.

W czasie prac:

zużyto około 30 tys. metrów sześciennych betonu (to ponad 4 tys. betoniarek) i 3 tysiące ton stali, która wystarczyłaby do budowy sporego osiedla mieszkaniowego.

w szczycie robót na terenie budowy komory Retkinia pracowało blisko 100 osób wykorzystywano różnego rodzaju sprzęt budowlany, m.in.: koparki linowe, dźwigi, palownica, wywrotki czy betoniarki.

Łódzki Dom Kultury - wzmocniono konstrukcję

Od 2024 roku gmach Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) jest miejscem specjalistycznych prac wzmacniających jego fundamenty i posadowienie. Wszystko z myślą o niezbędnym zabezpieczeniu konstrukcji budynku przed budową głębokiej na około 8 pięter komory odbiorczej Fabryczna dla tarczy TBM i rozpoczęciem drążenia tunelu CPK, który częściowo będzie przebiegał pod budynkiem.

Na terenie ŁDK zakończyły się już prace zasadnicze przy wzmacnianiu fundamentów za pomocą mikropali oraz kolumn jet grouting stanowiących dodatkowe punkty podparcia konstrukcji budynku. Łącznie wykonano ich około 1400. Technologia jet grouting polega na wtłaczaniu w grunt zaczynu cementowego pod ciśnieniem w celu stworzenia kolumny cemento-gruntu, a tym samym wzmocnienia podłoża. Mikropale są sztywnymi elementami przenoszącymi obciążenia na głębsze, mocniejsze warstwy gruntu. W tej chwili w północnej części budynku trwają jeszcze prace mające na celu stężenie mikropali za pomocą konstrukcji stalowej. Równolegle pomieszczenia wewnątrz budynku, które musiały zostać częściowo rozebrane na czas prac wzmacniających, są sukcesywnie odtwarzane przez wykonawcę.

Będzie też druga komora - odbiorcza w Łodzi Fabrycznej

Jak informuje CPK, w kwietniu tego roku rozpoczęły się prace przy budowie komory odbiorczej dla tarczy TBM, która zlokalizowana jest w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna i ŁDK. Zgodnie z harmonogramem prace przy komorze Fabryczna zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmie budowę samej komory dla tarczy drążącej, z której zostanie ona wydobyta na powierzchnię. W drugim etapie zaplanowano budowę komory rozjazdowej dla pociągów, przy której prace zostaną zainicjowane po zakończeniu wszystkich robót przy ŁDK. Budimex zrealizował już ściany szczelinowe o grubości 150 cm, które stanowią obudowę komory odbiorczej Fabryczna o wymiarach w planie ok. 22 x 30 m oraz głębokości wykopu 26 m. Dodatkowo, wykonana została ściana w technologii jet grouting rozdzielającą tunel CPK, od tunelu średnicowego PKP PLK. Obecnie Budimex wykonuje prace związane z poziomą przesłoną przeciwfiltracyjną. Następnie, przystąpi do realizacji bloku plug-in z kolumn jet grouting. Bezpieczna realizacja robót ziemnych wewnątrz komory odbiorczej pozwalająca na wykonanie płyty dennej wymagać będzie wcześniejszej realizacji żelbetowych ram rozpierających oraz zastosowania tymczasowych rozpór stalowych. W finalnym stadium prac budowlanych komora Fabryczna ma być miejscem zakończenia pracy i demontażu tarczy TBM.

Tunel dla kolei dużych prędkości w Łodzi - kiedy powstanie?

Drążenie 4,6-kilometrowego tunelu dla Kolei Dużych Prędkości powinno rozpocząć się najpóźniej w IV kwartale 2026 roku. Realizacja tunelu dalekobieżnego CPK jest skoordynowana z trwającą budową tunelu PKP Polskich Linii Kolejowych – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Oba tunele w najbliższym sąsiedztwie będą przebiegać tuż przy stacji Łódź Fabryczna, a ich konstrukcje zostaną dodatkowo zabezpieczone już wykonywaną, ochronną ścianą rozdzielającą z kolumn jet grouting minimalizującą wpływ drążenia stycznych tuneli CPK oraz PLK.

Tunel budowany przez CPK, będzie miał średnicę ok. 14 metrów i ok. 4,6 km długości. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h. Będzie to najdłuższy i o największej średnicy tunelowy obiekt kolejowy wydrążony jednym odcinkiem w Polsce. Przebiegał będzie na zmiennej głębokości wahającej się od około 23 metrów pod powierzchnią gruntu przy komorze Retkinia, aż do 34 metrów na trzecim kilometrze i 200 metrach długości obiektu, między komorami ewakuacyjnymi zlokalizowanymi na ulicy Struga i w alei ks. bp. Bandurskiego.

Na całym odcinku tunelu zlokalizowano pięć ewakuacyjnych komór podziemnych zaprojektowanych w technologii ścian szczelinowych wychodzących na poziom gruntu klatkami schodowymi. Wzdłuż całej długości tunelu powstaną chodniki ewakuacyjne, pełniące funkcje techniczne oraz zapewniające drogi ewakuacji. Obiekt z wyposażeniem budowlano-instalacyjnym, systemami oddymiania, urządzeniami oraz pomieszczeniami technicznymi na potrzeby służb obsługi tunelu i linii kolejowej będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa. W celu zminimalizowania wpływu robót tunelowych na istniejącą zabudowę miejską przewidziano wykonanie wzmocnień geotechnicznych, które zniwelują potencjalne osiadania gruntu oraz zabezpieczenia strukturalne mające na celu zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa budynków.

Zanim ruszy maszyna TBM, sprawdzą budynki pod którymi będzie drążyła tunel

Aktualnie trwają prace obejmujące realizację dodatkowych ekspertyz stanu technicznego istniejących budynków na trasie przebiegu drążenia tunelu KDP w Łodzi, które na zlecenie spółki CPK wykonuje firma Albraco. Rzeczoznawcy budowlani wykonają kompletną dokumentację aktualnego stanu technicznego budynków obejmującą m.in. sprawdzenie nośności, stateczności i bezpieczeństwa konstrukcji w stanie istniejącym.

Budowa odcinka linii kolejowej nr 85 Warszawa Zachodnia – Łódź Niciarniana na terenie Łodzi to najbardziej zaawansowany fragment budowanej w Polsce sieci KDP. Jej ukończenie planowane jest na rok 2032. Cała 480-kilometrowa linia „Y” z Warszawy przez lotnisko CPK oraz Łódź do Poznania i Wrocławia, ma zostać oddana do użytku w 2035 roku.

