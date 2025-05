Długie Pobrzeże wraca do mieszkanek i mieszkańców Gdańska – jako miejsce spacerów, spotkań i codziennej rekreacji, ale także jako ważna oś piesza w Śródmieściu. To przestrzeń, która stanowi nie tylko serce miasta, ale i jego wizytówkę – szczególnie w sezonie turystycznym. Cieszę się, że oddajemy ją do użytku właśnie teraz, u progu lata. Już w lipcu będziemy tu gościć żaglowce w ramach Baltic Sail, a niedługo później Długie Pobrzeże stanie się sceną Jarmarku św. Dominika, przyciągając tysiące odwiedzających.

Katarzyna Czerniewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska w RMG