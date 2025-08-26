Przypomnijmy, że wykonane pod koniec 2024 ekspertyzy i badania mostu Siennickiego w Gdańsku wykazały, że jest w złym stanie technicznym i może stanowić zagrożenie dla użytkowników. Eksperci z Politechniki Gdańskiej zaobserwowali m.in. przemieszczanie się elementów mostu, co grozi katastrofą budowlaną. W szczególnie złym stanie są przyczółki mostu, czyli podpory przy brzegach Martwej Wisły, które osuwają się w kierunku rzeki.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców na początku roku podjęto dość nagłą decyzję o zamknięciu mostu. W kwietniu zaś rozpoczęto zalecane prace stabilizujące konstrukcję mostu, polegające na wykonaniu palowania od strony wody, a od strony lądu usunięcia mas ziemi, które napierają na brzegach.

W połowie lipca 2025, po tym jak most został wzmocniony i pozytywnie oceniony przez kontrolerów z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przywrócono przeprawę pieszym i rowerzystom, jak również tor wodny pod mostem.

Generalny remont mostu Siennickiego w Gdańsku od września

- Na tę inwestycję mieszkańcy trzech dzielnic odciętych od najszybszego połączenia ze Śródmieściem Gdańska czekali długo. Przystępujemy do zasadniczej modernizacji mostu, czyli przebudowy przyczółków, na których most jest posadowiony - potwierdziła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- To niezwykle ważna inwestycja, ponieważ most zbudowany w 1912 roku przez lata był jedynie doraźnie remontowany i nigdy nie przeszedł gruntownej przebudowy. Cieszę się, że prace zrealizuje lokalna firma (firma Most z Sopotu - przyp.red.), która zna specyfikę tego miejsca i ma doświadczenie w prowadzeniu dużych inwestycji w naszym mieście – dodała.

Zakres modernizacji obejmuje całkowitą przebudowę przyczółków mostu wraz ze wzmocnieniem ich palami o długości 20 metrów, a także montaż nowoczesnego monitoringu. Prace będą prowadzone zarówno z lądu, jak i z wody.

W pełni bezpieczny most Siennicki za 2 lata

- W pierwszej kolejności przystąpimy do rozbiórki istniejących przyczółków, po czym postawimy fundament, na którym zbudujemy nowe przyczółki, na których oprzemy most - wyjaśnił Paweł Zieliński z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

- Planujemy rozpocząć roboty niezwłocznie po przekazaniu placu budowy, czyli z początkiem września. Chciałbym podkreślić, że poza przebudową przyczółków remont obejmie także ustrój nośny obiektu. Wykonane zostanie odtworzenie powłoki antykorozyjnej przęsła stalowego, a zabytkowe filary zostaną odświeżone i wyremontowane. Równolegle przeprowadzona zostanie przebudowa sieci wodociągowej i ciepłociągu – poinformował Artur Waszczuk, dyrektor zarządzający firmy Most.

Remont gdańskiego mostu potrwa około 2 lat. Przez ten czas ma być dostępny dla pieszych i rowerzystów. Ruch samochodowy i tramwajowy powróci dopiero po przeprowadzeniu generalnego remontu.

