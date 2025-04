Mosty Berdychowskie w Poznaniu otwarte. Tak wyglądają nowe kładki

Oto mosty Berdychowskie w Poznaniu. Nowe kładki przez Cybinę i Wartę służą mieszkańcom

10:15

Zobacz galerię 28 zdjęć Autor: PIM Mosty Berdychowskie w Poznaniu

Pieszo-rowerowe mosty Berdychowskie w Poznaniu są już gotowe i służą mieszkańcom od miesiąca. Nowe przeprawy ułatwiają podróże między okolicami kampusu Politechniki Poznańskiej i Malty oraz południową częścią Ostrowa Tumskiego i Starym Rynkiem. Zobacz zdjęcia już ukończonych mostów.

The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Mosty Berdychowskie w Poznaniu służą mieszkańcom

Budowa dwóch nowych przepraw pieszo-rowerowych, zwanych mostami Berdychowskimi, to miejska inwestycja w Poznaniu rozpoczęta pod koniec 2023 r. i zakończona w I kwartale 2025 r. Wykonawca – firma Budimex S.A. – wzniósł na wysokości ul. Berdychowo dwie bliźniacze konstrukcje mostów nad Wartą (165 m) i Cybiną (117 m), stanowiące architektonicznie i funkcjonalnie jedną całość. Na mostach wydzielona została część piesza i rowerowa, a w tej pierwszej znalazły się ławki. Łączna waga obu mostów to 2401 ton, a do budowy wykorzystano 677 ton zbrojenia.

– Jestem przekonany, że mosty będą kolejną wizytówką Poznania i ważnym punktem na mapie turystycznej naszego miasta. Oprócz oczywistego znaczenia komunikacyjnego, to również inwestycja, która jeszcze bardziej zbliża mieszkańców do Warty. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy bowiem, jak bardzo brzegi rzeki przyciągają wypoczywających ludzi – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Jak informuje Urząd Miasta, nowe mosty udostępniono dla mieszkańców od godziny 18 w dniu 28 lutego 2025 r. Obie przeprawy cieszą się od początku dużą popularnością i codziennie można na nich zobaczyć tłumy spacerowiczów i rowerzystów.

Koszt inwestycji to nieco ponad 156 mln zł brutto. Warto przypomnieć, że w zakres inwestycji weszła także przebudowa skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna to będzie przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Dzięki niej sprawnie i wygodnie dostaną się z okolic jeziora Malta i Politechniki Poznańskiej do centrum Poznania, w tym na odnowiony Stary Rynek. Wiemy, że to także wielka szansa dla bardzo atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad Wartą oraz wokół Malty – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przypomnijmy, że inwestycja długo nie mogła wystartować. O budowie nowej przeprawy, wtedy nazywanej kładką Berdychowską, mówiło się na poważnie już od 2017 r., a otwarcie kładki miało nastąpić w 2022 r. Na przeszkodzie stanęły jednak kwestie finansowe – pierwotnie miasto zakładało, że wyda na kładkę ok. 30 mln zł, ale okazało się, że była to kwota mocno niedoszacowana. Rozpoczęcie budowy opóźniła też pandemia. Ostatecznie, dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu w kwocie 96 mln zł i zwiększeniu budżetu po stronie miasta, inwestycja złożona z dwóch kładek wystartowała dopiero w listopadzie 2023 r.

Dowiedz się również: Nowy Teatr Muzyczny w Poznaniu wciąż czeka na realizację. Śmiała bryła i kolosalne rozmiary

Mosty Berdychowskie – wizualizacja

Warto porównać gotowe już przeprawy z udostępnionymi kilka lat temu przez Urząd Miasta wizualizacjami mostów Berdychowskich. Obie części przeprawy od początku miały wyglądać identycznie i różnić się głównie długością. Połączenie między nimi zaplanowano na cyplu w południowej części Ostrowa Tumskiego.

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: UM Poznań Wizualizacja mostów Berdychowskich w Poznaniu

Otwarcie mostów Berdychowskich w Poznaniu 28 lutego 2025 r.

Rozpoczęte pod koniec listopada 2023 r. roboty budowlane zaplanowano na ok. 2 lata. Pierwotnie zapowiadano, że nowe przeprawy będą gotowe wiosną 2025 r. Ostatecznie otwarcie mostów Berdychowskich w Poznaniu nastąpiło w dniu 28 lutego 2025 r. Inwestycja wyprzedziła zatem harmonogram, choć jednocześnie pamiętać trzeba, że jej rozpoczęcie znacząco się opóźniło.

– Zadanie obejmuje też budowę chodników, pochylni i schodów. Nowa atrakcja nad Wartą i Cybiną będzie oświetlona, powstanie też monitoring miejski. W zakres prac wchodzi budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. Pojawi się również mała architektura, taka jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe – wyjaśnia miasto.

Zobacz galerię: Budowa mostów Berdychowskich w Poznaniu

Zobacz galerię 28 zdjęć Autor: PIM Mosty Berdychowskie w Poznaniu

QUIZ. Sobór, browar, czynszówka... Znasz te nazwy budynków? Pytanie 1 z 15 Browar to obiekt, w którym produkuje się... wódkę piwo wino Następne pytanie

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą