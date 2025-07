Spis treści

Dolne Miasto od końca lat 50. XX w. zostało odcięte od Głównego Miasta, serca historycznego centrum szeroką dwupasmową arterią gdańskiej Trasy W-Z. Zburzonych w 1945 r. kamienic już nie odbudowano, a te które tu pozostały zostały pozostawione same sobie. Tutaj w wielu miejscach drzemie duch z I połowy XX w. Te same mury, bruk i chodniki. Domy w przeciwieństwie do ulic okazały się jednak delikatniejsze. Trzeba było je natychmiast ratować. Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że w ogóle. Przy okazji remonty nie ominęły i leciwych bruków.

Dolne Miasto – zmiany na Łąkowej i Wróbla

Ulice Wróbla i Łąkowa tworzą szeroką arterię przecinająca całą dzielnicę. W ostatnich latach przeorganizowano tutaj ruch i wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników. Odtworzona została też aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem i zamontowano małą architekturę - w ten sposób stworzono dzielnicowy deptak – salon dzielnicy. Tutaj znajduje się XIX-wieczny kościół Niepokalanego Poczęcia wybudowany w stylu angielskiego gotyku a także najwęższa kamienica Dolnego Miasta, której niewielką szerokość podkreśla fakt, że stoi samotnie. Blask odzyskują także kolejne kamienice komunalne.

Ulica Wróbla 13/14 i 15 – pierwsi mieszkańcy z kluczami

Tuż obok wagonu tramwajowego ustawionego na fragmencie torowiska na ul. Wróblej, który jest pamiątką zlikwidowanej linii tramwajowej zakończono właśnie generalny remont dwóch pięknych kamienic. Prace budowlane były prowadzone pod ścisłym nadzorem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oba budynki zostały poddane renowacji i jednoczesnej modernizacji, tak aby sprostać współczesnym wymogom. Zakres prac objął między innymi termomodernizację, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz ciepłowniczej z podłączeniem do miejskiej sieci. Przeprowadziliśmy również kompleksowy remont dachów, kominów i stropów.

- Dziś przekazujemy mieszkańcom kolejne wyremontowane kamienice, które nie tylko odzyskały swoją historyczną formę, ale zostały dostosowane do standardów XXI w. - mówiła na konferencji prasowej z okazji przekazania pierwszych mieszkań prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Inwestycja remontowa w kamienicach przy ulicy Wróblej 13-14 i 15 kosztowała 6,8 mln. zł. W pierwszym budynku znajduje się sześć mieszkań o powierzchni od 37 do 44 metrów kwadratowych, w drugiej kamienicy są trzy mieszkania, każde o powierzchni około 35 m kw.

Ułańska 11 odzyskuje dawny wygląd

Trudno sobie wyobrazić, że kamienica pod tym adresem wznosiła się kiedyś pośród zwartej zabudowy. Wybudowana pod koniec XIX w. dzisiaj wznosi się pośród pustki, a u jej podnóży przebiega ruchliwa Trasa W-Z. Niszczejący samotny budynek jest dobrze rozpoznawalnym elementem Dolnego Miasta, gdyż wznosi się zaraz obok przystanku tramwajowego. W marcu 2025 r. doczekał się wreszcie remontu Gdańskich Nieruchomości.

Wąska fasada kryje w głębi wewnętrzne podwórze, typu studnia z trzech stron otoczone skrzydłami budynku – z czwartej pozostała tylko ślepa ściana do wysokości pierwszego piętra, pozostałość zniszczonego budynku, który stał kiedyś obok. Do tej czterokondygnacyjnej części przylega w głębi duża trzykondygnacyjna oficyna.

Budynek ma odzyskać dawny wygląd w tym wspaniałe elewacje z cegły licowej urozmaiconej tynkowanymi polami. Przywrócona zostanie posadzka w bramie, która kiedyś pozwalała dojść i dojechać do oficyny, a także polichromie. Te piękne malowidła są obecnie na etapie oczyszczania techniką laserową, która wydobywa ich prawdziwy wygląd spod kilkudziesięcioletniej patyny brudu i kurzu. Aż trudno uwierzyć, że są tak piękne.

Na parterze obok bramy powróci lokal usługowy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków więc remont prowadzony jest pod nadzorem konserwatorskim. Wraz z renowacją kamienica zostanie poddana termomodernizacji. Wymienione zostaną wszystkie instalacje i zmodernizowane wnętrza z pozostawieniem dawnych elementów, jak stolarka drzwiowa i okienna które poddane zostaną renowacji.

Przewidywany koszt remontu wyniesie blisko 7 mln zł, a zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2026 r.

Remonty Gdańskich Nieruchomości

Kompleksowy remont budynków jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) „Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Miasta Gdańska”. To program, dzięki któremu remonty przejdzie łącznie 26 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w naszym mieście. Na ten cel pozyskano 155 tysięcy złotych z programu. Ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych pozyskano natomiast z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do tej pory z programu ZIT oprócz budynków przy Wróblej, wykonano już remonty przy Łąkowej 18 i 20, Jaśkowej Dolinie 7, Pniewskiego 1, Toruńskiej 25 i 27, Gdańskiej 32, Gościnnej 17, Wyzwolenia 48, Pelplińskiej 3 i Mniszki 5/6. Remont przy Ułańskiej również jest prowadzony zgodnie z wytycznymi ZIT.

