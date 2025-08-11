To część ważnej drogi ekspresowej w centrum Polski

Budowa ekspresowej S7 to inwestycja, która odbywa się w centralnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów płońskiego i nowodworskiego. Rozbudowa DK7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem do parametrów drogi ekspresowej przebiega w większości po istniejącym śladzie i prowadzona „pod ruchem”.

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa S7 Czosnów Płońsk – postęp prac

Jak informuje GDDKiA, wykonywana jest obecnie podbudowa oraz nawierzchnia drogi ekspresowej, prowadzone są roboty brukarskie. Toczą się także roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia.

Rozbudowę S7 podzielono na trzy odcinki:

Płońsk Południe: Załuski 12,9 km

Załuski – Modlin: 12 km

Modlin – Czosnów: 9,7 km.

Na wszystkich odcinkach trwają prace związane z budową konstrukcji drogi, w tym wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni drogi ekspresowej. Prowadzone są również roboty brukarskie i mostowe, a także prace związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia – mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach przedstawia się następująco:

Płońsk Południe - Załuski: 79%

Załuski - Modlin: 87%

Modlin - Czosnów: 95%

Kiedy otworzą nową S7 Płońsk – Czosnów?

Z informacji GDDKiA wynika, że nie nastąpi to tak szybko, jak się spodziewano. Dla wszystkich kontraktów podpisano bowiem aneksy wydłużające czas na ukończenie:

Dla odcinka najbliżej Płońska (Płońsk Południe - Załuski), termin mija w marcu 2026 roku.

Dla dwóch kolejnych odcinków (Załuski - Modlin i Modlin - Czosnów) aneksy zostały podpisane do sierpnia 2025 roku.

Jednak żaden z odcinków raczej nie zostanie otwarty w sierpniu, bowiem wykonawcy złożyli kolejne roszczenia terminowe.

W procedowaniu są roszczenia wykonawców wszystkich trzech odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mobilizuje wykonawców, aby udostępnić trasę główną tych odcinków jeszcze w tym roku – mówi Małgorzata Tarnowska.

Co się zmieni po oddaniu nowej rozbudowanej S7 Płońsk – Czosnów?

Dotychczasowa dwujezdniowa droga stanie się drogą ekspresową o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Dostępność do trasy będzie możliwa poprzez 6 węzłów drogowych:

Nowy Dwór Mazowiecki,

Modlin, Zakroczym,

Załuski,

Przyborowice,

Poczernin.

Powstaną również 3 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Modlin, Załuski i Poczernin), Obwód Utrzymania Drogi oraz obiekty inżynierskie, m.in. mosty, wiadukty i przepusty. Inwestycja obejmuje także budowę dróg do obsługi terenów przyległych.

Budowa S7 Płońsk – Czosnów - wykonawcy

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj" i otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wartość dofinansowania UE dla odcinka Płońsk–Czosnów to aż 1,2 mld zł.

Podzielona na 3 odcinki inwestycja, ma też trzech wykonawców:

S7 Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, długość 12,9 km - wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska.

S7 Załuski – Modlin, długość 12 km - odcinek buduje Mostostal Warszawa.

S7 Modlin – Czosnów, długość 9,7 km - wykonawcą jest firma Budimex.

Droga ekspresowa S7

Droga S7 to jeden z najważniejszych szlaków północ–południe w Polsce. Łączy trzy duże ośrodki miejskie w Polsce: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, ułatwiając także dojazd do Elbląga, Radomia, Kielc i granicy z Czechami. Docelowo cała trasa S7 będzie mieć 724 km, czyli będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce, z czego w samym województwie mazowieckim to około 215 km.

Inwestycja znajduje się w centralnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów płońskiego i nowodworskiego. Rozbudowa DK7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem do parametrów drogi ekspresowej przebiega w większości po istniejącym śladzie i prowadzona jest przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów w każdym kierunku. Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj" i otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wartość dofinansowania UE dla odcinka Płońsk–Czosnów to aż 1,2 mld zł.