To część ważnej drogi ekspresowej w centrum Polski
Budowa ekspresowej S7 to inwestycja, która odbywa się w centralnej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatów płońskiego i nowodworskiego. Rozbudowa DK7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem do parametrów drogi ekspresowej przebiega w większości po istniejącym śladzie i prowadzona „pod ruchem”.
Budowa S7 Czosnów Płońsk – postęp prac
Jak informuje GDDKiA, wykonywana jest obecnie podbudowa oraz nawierzchnia drogi ekspresowej, prowadzone są roboty brukarskie. Toczą się także roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia.
Rozbudowę S7 podzielono na trzy odcinki:
- Płońsk Południe: Załuski 12,9 km
- Załuski – Modlin: 12 km
- Modlin – Czosnów: 9,7 km.
Na wszystkich odcinkach trwają prace związane z budową konstrukcji drogi, w tym wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni drogi ekspresowej. Prowadzone są również roboty brukarskie i mostowe, a także prace związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia – mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.
Zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach przedstawia się następująco:
- Płońsk Południe - Załuski: 79%
- Załuski - Modlin: 87%
- Modlin - Czosnów: 95%
Kiedy otworzą nową S7 Płońsk – Czosnów?
Z informacji GDDKiA wynika, że nie nastąpi to tak szybko, jak się spodziewano. Dla wszystkich kontraktów podpisano bowiem aneksy wydłużające czas na ukończenie:
Dla odcinka najbliżej Płońska (Płońsk Południe - Załuski), termin mija w marcu 2026 roku.
Dla dwóch kolejnych odcinków (Załuski - Modlin i Modlin - Czosnów) aneksy zostały podpisane do sierpnia 2025 roku.
Jednak żaden z odcinków raczej nie zostanie otwarty w sierpniu, bowiem wykonawcy złożyli kolejne roszczenia terminowe.
W procedowaniu są roszczenia wykonawców wszystkich trzech odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mobilizuje wykonawców, aby udostępnić trasę główną tych odcinków jeszcze w tym roku – mówi Małgorzata Tarnowska.
Co się zmieni po oddaniu nowej rozbudowanej S7 Płońsk – Czosnów?
Dotychczasowa dwujezdniowa droga stanie się drogą ekspresową o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Dostępność do trasy będzie możliwa poprzez 6 węzłów drogowych:
- Nowy Dwór Mazowiecki,
- Modlin, Zakroczym,
- Załuski,
- Przyborowice,
- Poczernin.
Powstaną również 3 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Modlin, Załuski i Poczernin), Obwód Utrzymania Drogi oraz obiekty inżynierskie, m.in. mosty, wiadukty i przepusty. Inwestycja obejmuje także budowę dróg do obsługi terenów przyległych.
Budowa S7 Płońsk – Czosnów - wykonawcy
Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj" i otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wartość dofinansowania UE dla odcinka Płońsk–Czosnów to aż 1,2 mld zł.
Podzielona na 3 odcinki inwestycja, ma też trzech wykonawców:
- S7 Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, długość 12,9 km - wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska.
- S7 Załuski – Modlin, długość 12 km - odcinek buduje Mostostal Warszawa.
- S7 Modlin – Czosnów, długość 9,7 km - wykonawcą jest firma Budimex.
Droga ekspresowa S7
Droga S7 to jeden z najważniejszych szlaków północ–południe w Polsce. Łączy trzy duże ośrodki miejskie w Polsce: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, ułatwiając także dojazd do Elbląga, Radomia, Kielc i granicy z Czechami. Docelowo cała trasa S7 będzie mieć 724 km, czyli będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce, z czego w samym województwie mazowieckim to około 215 km.
