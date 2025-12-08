Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wybrano wykonawcę przebudowy linii nr 12 Czachówek Wschodni - Pilawa

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa to inwestycja, dzięki której zwiększona zostanie przepustowość linii oraz przewrócony ruch pociągów pasażerskich między Czachówkiem a Pilawą.

Wykonawcą tej inwestycji zostało konsorcjum firm Budimex, Budimex kolejnictwo i Mostostal Kraków.

Inwestycja za 1,3 miliarda złotych

Wykonawca ma za zadanie przygotowanie projektów wykonawczych i realizację prac budowlanych na odcinku od stacji Czachówek Wschodni do Pilawy.

Jak informowały już wcześniej PLK, zmodernizowane zostaną tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem, co pozwoli na przywrócenie połączeń pasażerskich z prędkością 120 km/h. Z taką samą szybkością na nowych torach będą mogły jeździć pociągi towarowe – linia od Skierniewic do Łukowa stanowi obwodnicę towarową dla Warszawy.

Czytaj też: Most kratownicowy we Włocławku czeka kapitalny remont za prawie 37 mln zł milionów złotych

i Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Tak wygląda stary, jednotorowy, most w Górze Kalwarii

Zniknie stary zardzewiały most - pojawi się nowa dwutorowa przeprawa na Wiśle

Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. Obecnie istniejąca jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona dwutorową konstrukcją, dzięki czemu więcej pociągów będzie mogło jeździć po linii kolejowej – zlikwidowane zostanie tak zwane wąskie gardło.

Podróżni na wyremontowanych stacjach i przystankach zyskają zmodernizowane perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą nowe wiaty, ławki i elementy informacji pasażerskiej.

Zobacz, jak wygląda zabytkowy most na Wiśle we Włocławku