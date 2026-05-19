Kluczowa droga pod Trójmiastem. Inwestycja otworzy nowe tereny pod budowę mieszkań

Gmina Szemud w województwie pomorskim rozpoczyna kluczową inwestycję drogową, która ma usprawnić komunikację z drogą ekspresową S6. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, samorząd ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Partyzantów Koleczkowskich w miejscowości Kielno. To projekt, który ma bezpośrednio połączyć lokalną siatkę dróg z nowo wybudowanym węzłem Koleczkowa i w pełni odblokować potencjał komunikacyjny, jaki dała regionowi Trasa Kaszubska.

Inwestycja jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój tej części aglomeracji trójmiejskiej. Budowa drogi S6 znacząco skróciła czas dojazdu do Gdyni i Wejherowa, czyniąc z gminy Szemud jedną z najatrakcyjniejszych podmiejskich lokalizacji. Teraz samorząd inwestuje w infrastrukturę „ostatniej mili”, dostosowując lokalny układ drogowy do zwiększonego ruchu i potrzeb nowych mieszkańców.

Co dokładnie obejmuje przebudowa?

Podstawowy zakres zamówienia dotyczy przebudowy ulicy Partyzantów Koleczkowskich na odcinku długości ok. 2 km. Projekt zakłada kompleksową modernizację, która wykracza poza zwykłą wymianę nawierzchni. W planach jest budowa jezdni o szerokości od 6 do 7 metrów, chodnika o szerokości 2 metrów oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 metrów. Powstaną również zatoki autobusowe i wyniesione przejścia dla pieszych, co ma poprawić bezpieczeństwo.

Gmina Szemud posiada już prawomocne zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej, co oznacza, że po wyłonieniu wykonawcy prace będą mogły ruszyć bez zbędnych opóźnień administracyjnych.

Możliwe rozszerzenie inwestycji

Przetarg został skonstruowany w sposób elastyczny, dając gminie możliwość znacznego rozszerzenia zakresu prac. Zamawiający przewidział tzw. prawo opcji, które może objąć dwa dodatkowe zadania. Pierwsza opcja to przebudowa ulicy Oliwskiej na odcinku ok. 390 metrów, wraz z budową nowego ronda. Druga opcja dotyczy modernizacji ulicy Jeziornej na długości ok. 750 metrów.

Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z opcji będzie zależała od możliwości finansowych gminy oraz od ofert, jakie złożą wykonawcy. Taka konstrukcja przetargu pozwala samorządowi na realizację projektu w szerszej skali, jeśli warunki rynkowe okażą się korzystne.

Jakie to ma znaczenie dla rynku?

Poprawa dojazdu do węzła Koleczkowa na S6 to sygnał dla inwestorów i osób poszukujących nieruchomości na obrzeżach Trójmiasta. Sprawniejsza komunikacja bezpośrednio przekłada się na wzrost atrakcyjności gruntów i nieruchomości w Kielnie oraz okolicznych miejscowościach. Lepsza infrastruktura może przyspieszyć rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego, jak i deweloperskiego.

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym mija 18 czerwca. Po tym dniu poznamy listę firm zainteresowanych realizacją kontraktu oraz proponowane przez nie budżety, co da pierwszy obraz realnych kosztów tej strategicznej dla gminy inwestycji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI