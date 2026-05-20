W Świebodzinie przy ulicy Koziej powstaje dwuetapowy kompleks produkcyjno-magazynowy, realizowany przez Dekpol Budownictwo. Inwestycja o łącznej powierzchni około 25 tys. mkw. prowadzona jest na zlecenie firmy BTS Development, należącej do Grupy KOIMEX S.A. Projekt wzmocni potencjał logistyczny i operacyjny inwestora w zachodniej Polsce.

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

Dwie hale i 15 tys. mkw. infrastruktury towarzyszącej

Projekt zakłada budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem technicznym i socjalnym. Oprócz budynków, inwestycja obejmuje również stworzenie rozbudowanej infrastruktury zewnętrznej. Powstanie około 15 tys. mkw. placów manewrowych i postojowych.

W ramach prac wykonawca zbuduje także nową drogę wewnętrzną oraz przeprowadzi przebudowę i remonty dróg sąsiadujących z terenem inwestycji. Tak szeroki zakres prac ma zapewnić płynną obsługę komunikacyjną nowego kompleksu i zintegrować go z lokalnym układem drogowym.

Zaawansowane prace na obu etapach budowy

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Na pierwszej hali, budowanej w ramach I etapu, zakończono montaż konstrukcji oraz wykonano pokrycie z blachy. Obecnie trwają prace związane z montażem obudowy ścian z płyt warstwowych, poszyciem dachu oraz instalacjami wewnętrznymi.

W przypadku drugiego obiektu trwa montaż konstrukcji prefabrykowanej. Jeszcze w maju planowane jest rozpoczęcie prac przy montażu blachy dachowej i elewacji. Po osiągnięciu szczelności obu budynków wykonawca przystąpi do prac posadzkarskich. Równolegle kontynuowane są roboty drogowe przy placach manewrowych.

Obiekt dla Grupy KOIMEX z certyfikatem BREEAM Excellent

Nowy kompleks w Świebodzinie ma na celu zwiększenie potencjału operacyjnego Grupy KOIMEX, która specjalizuje się w usługach logistycznych. Cały obiekt będzie certyfikowany w międzynarodowym systemie BREEAM na poziomie Excellent, co potwierdza zastosowanie wysokich standardów w zakresie efektywności energetycznej, ekologii i komfortu użytkowania.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kompleksu planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Dekpol Budownictwo

