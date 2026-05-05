Projekt kompleksowej modernizacji zabytkowego dworca kolejowego w Żyrardowie ma zapewnione finansowanie. Pod koniec kwietnia 2026 roku Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie inwestycji. Dzięki temu do projektu trafi ponad 24,6 mln zł netto ze środków unijnych, co pozwala na rozpoczęcie kluczowych etapów przygotowań do prac budowlanych.

Inwestycja w liczbach i harmonogramie

Całkowita wartość przedsięwzięcia oszacowana jest na 35,4 mln zł brutto. Unijne wsparcie, pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, pokryje 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, które wynoszą blisko 29 mln zł netto. Pozostałe 15 proc. to wkład własny PKP S.A.

Harmonogram zakłada, że przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostanie ogłoszony jeszcze w 2026 roku. Zakończenie całej inwestycji i oddanie zmodernizowanego obiektu do użytku pasażerów i mieszkańców planowane jest na 2028 rok. Obecnie projekt jest na etapie weryfikacji dokumentacji wykonawczej i uzyskiwania pozwolenia na budowę. W połowie kwietnia spółka kolejowa podpisała umowę na usługę inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował przyszłe prace.

Dwie funkcje w jednym budynku

Modernizacja dworca w Żyrardowie to nie tylko inwestycja w infrastrukturę pasażerską, ale również projekt tworzący nową przestrzeń publiczną. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2023 roku z lokalnym samorządem, odnowiony budynek będzie pełnił podwójną rolę. Funkcje związane z obsługą podróżnych, takie jak poczekalnia, kasy biletowe i toalety, zostaną zlokalizowane na parterze wschodniego skrzydła.

Natomiast zachodnie skrzydło oraz całe piętro budynku zostaną wynajęte przez miasto. Powstaną tam instytucje świadczące usługi kluczowe dla mieszkańców, co przekształci dworzec w wielofunkcyjne centrum, integrujące transport z życiem lokalnej społeczności.

Rewitalizacja z poszanowaniem historii

Budynek dworca w Żyrardowie to cenny zabytek z lat 20. XX wieku, zaprojektowany w tzw. stylu narodowym przez architekta Romualda Millera. Inwestor zapewnia, że kompleksowa przebudowa zostanie przeprowadzona z poszanowaniem jego historycznego charakteru. Prace obejmą renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowację dachu wraz z historycznymi detalami architektonicznymi.

Jednocześnie obiekt zostanie w pełni dostosowany do współczesnych standardów. Zyska udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring, oraz rozwiązania proekologiczne, takie jak energooszczędne oświetlenie. Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A., podkreśla, że celem jest nie tylko rewitalizacja cennego zabytku, ale przede wszystkim poprawa jakości obsługi pasażerów i lepsze wykorzystanie potencjału obiektu.

