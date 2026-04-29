Warszawa zmienia oblicze. Superkwartał Towarowa22 rośnie w siłę

Inwestorzy projektu Towarowa22, firmy AFI i Echo Investment, otrzymali pozwolenie na budowę kolejnego apartamentowca oraz biurowca w ramach wielofunkcyjnego kompleksu w centrum Warszawy. Dwa nowe budynki, które powstaną w południowo-zachodniej części kwartału, zostaną oddane do użytku pod koniec 2027 roku. Inwestycja uzupełni tkankę miejską w rejonie ulic Towarowej i Srebrnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego.

Nowe obiekty będą miały kaskadową zabudowę o wysokości od 5 do 9 pięter. Połączy je zielony pasaż miejski, stanowiący część publicznego parku Ogrody Towarowa. W parterach zaplanowano lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne, które mają obsługiwać zarówno przyszłych mieszkańców, jak i pracowników biur. Zgodnie z projektem pracowni JEMS Architekci, hole wejściowe zaprojektowano jako otwarte przejścia prowadzące wprost do parkowej części kompleksu.

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Nowe mieszkania i ponad 12 tys. mkw. powierzchni biurowej

W ramach najnowszego etapu powstanie budynek mieszkalny zlokalizowany przy nowo wytyczonej ulicy Wroniej. Zaoferuje on na sprzedaż ok. 96 apartamentów o zróżnicowanych metrażach. Elewacja obiektu zostanie wykończona ceramicznymi płytkami, co ma nawiązywać do modernistycznej historii miejsca, w tym do dawnego Domu Słowa Polskiego.

Od strony ulicy Towarowej zaplanowano biurowiec, który będzie stanowił naturalną barierę akustyczną dla części mieszkalnej. Budynek dostarczy na rynek 12 600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Jego architekturę wyróżniać ma arkadowe podcienie z miedzianym wykończeniem oraz lobby o wysokości sześciu metrów. Wewnątrz pojawią się detale architektoniczne inspirowane historią dawnej drukarni. Na szóstym piętrze najemca będzie miał do dyspozycji taras o powierzchni około 150 mkw.

Odpowiedź na popyt w biznesowym centrum stolicy

– Warszawa umacnia swoją pozycję jako jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomości w Europie, a projekty takie jak Towarowa22 realnie wpływają na sposób, w jaki rozwija się jej centrum. W tej części inwestycji powstają wysokiej jakości apartamenty na sprzedaż, zaprojektowane z myślą o współczesnym stylu życia – blisko zieleni, usług oraz przestrzeni do pracy, będących integralną częścią tego wielofunkcyjnego projektu. Powstająca już 120-metrowa wieża mieszkalna w segmencie luksusowym oraz kolejny apartamentowiec tworzą spójną, miejską przestrzeń do życia w sercu Warszawy – mówi Sebastian Kieć, prezes zarządu AFI w Polsce.

Inwestorzy wskazują na ożywienie na rynku biurowym, zwłaszcza w segmencie nieruchomości o podwyższonym standardzie zlokalizowanych w rejonie Ronda Daszyńskiego. Nowy biurowiec ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie ze strony firm.

– Obserwujemy zdecydowane ożywienie zainteresowania biurami o podwyższonym standardzie, które wynika z ich obecnie ograniczonej dostępności, zwłaszcza w biznesowym centrum miasta przy Rondzie Daszyńskiego. W odpowiedzi na lukę podażową i wysoki popyt, jakim wśród renomowanych firm już teraz cieszy się powstający 150-metrowy wieżowiec AFI Tower, wspólnie z AFI podjęliśmy decyzję o realizacji nowego biurowca. Zwiększymy zatem dostępną przed 2028 r. powierzchnię do pracy w Warszawie o kolejne ponad 12,5 tys. mkw. Już teraz prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z przyszłymi najemcami – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.

Zrównoważone budownictwo i dostęp do metra

Nowy biurowiec ma spełniać wysokie standardy ekologiczne, co potwierdzi certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding”. Energia zasilająca budynek będzie w 100% pochodzić ze źródeł odnawialnych, a jej część zostanie wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne na dachu. Zastosowanie trójszybowych okien ma ograniczyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia. Projekt zakłada także infrastrukturę dla rowerzystów oraz podziemny parking.

Atrakcyjność lokalizacji ma w przyszłości podnieść planowana stacja czwartej linii metra „Plac Zawiszy”, której wejście znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu. Obecnie dojazd do inwestycji zapewnia komunikacja tramwajowa i autobusowa w rejonie Placu Zawiszy i Ronda Daszyńskiego.

Postępy w realizacji całego kompleksu

Towarowa22 jest jednym z największych projektów wielofunkcyjnych w tej części Europy, co potwierdziła nominacja do finału międzynarodowego konkursu MIPIM Awards 2025. W ramach inwestycji realizowanej przez AFI, Echo Investment i Archicom Collection powstał już biurowiec AFI Office House.

Obecnie w budowie znajduje się 150-metrowy wieżowiec biurowy AFI Tower, 120-metrowa luksusowa wieża mieszkalna oraz apartamentowce M7 i Gutenberga. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do użytku zielonego zagospodarowania terenu od strony ulicy Miedzianej. Z kolei centralna część Ogrodów Towarowa, obejmująca rewitalizację pawilonu Domu Słowa Polskiego, ma zostać udostępniona w pierwszej połowie 2027 roku.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

