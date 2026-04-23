Prestiż dla Private Banking w sercu Zabłocia

Alior Bank zdecydował się na powiększenie swojego biura w Krakowie, wynajmując dodatkową powierzchnię w nowoczesnym budynku Ocean Office Park B. Nowe, starannie zaaranżowane wnętrza zostaną przeznaczone na potrzeby Departamentu Private Banking, co stanowi kolejny etap konsolidacji krakowskich oddziałów banku w jednej, strategicznej lokalizacji. Decyzja ta jest kontynuacją współpracy z deweloperem Cavatina Group, zapoczątkowanej w ubiegłym roku, kiedy bank zajął w kompleksie blisko 7000 mkw.

Jak podkreśla przedstawiciel banku, wybór tej lokalizacji nie był przypadkowy.

"Zwiększenie wynajmowanej powierzchni w kompleksie Ocean Office Park w Krakowie na potrzeby segmentu private banking stanowi kolejny etap rozwoju obecności Alior Banku w tej lokalizacji, zapoczątkowanej w ubiegłym roku. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że przestrzeń zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii oraz komfortowe i dyskretne warunki pracy, a także sprzyja współpracy między zespołami oraz budowaniu trwałych relacji z klientami" – mówi Michał Polanowski, dyrektor Departamentu Logistyki w Alior Banku.

Marcin Sadowski. Dlaczego tak trudno zaprojektować dziś dobre osiedle deweloperskie?

Cavatina umacnia pozycję w Krakowie

Decyzja tak znaczącego najemcy, jak Alior Bank, o dalszej ekspansji jest potwierdzeniem wysokiej jakości i atrakcyjności kompleksu zrealizowanego przez Cavatina Group. Deweloper ten, znany ze swojej dynamicznej strategii rozwoju w największych miastach Polski, konsekwentnie buduje swoje portfolio, odpowiadając na rosnące wymagania rynku. Sukces komercyjny projektu jest imponujący – budynek B jest wynajęty w 97%, a sąsiedni budynek D osiągnął pełne obłożenie.

"Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzył nas Alior Bank, powierzając nam kolejny projekt ze swojego portfela, i tym samym powiększając obecną powierzchnię. Poziom najmu w Ocean Office Park B wynosi dziś 97%, z czego 22.000 m2 zostało już zrekomercjalizowane, podczas gdy budynek Ocean D jest wynajęty w 100%. Serdecznie dziękujemy najemcom za zaufanie" - mówi Natalia Jaglińska, Leasing and Property Management Director w Krakowie, Cavatina Group.Łącznie portfolio projektów biurowych Cavatiny w stolicy Małopolski, obejmujące także budynki Equal, liczy już blisko 45 000 mkw. nowoczesnej powierzchni.

Nowoczesny biurowiec kluczem do sukcesu

Ocean Office Park B zlokalizowany jest na krakowskim Zabłociu, przy ul. Klimeckiego. To dynamicznie rozwijająca się dzielnica, która z postindustrialnego obszaru przekształciła się w tętniące życiem centrum biznesu i kultury. Lokalizacja przy skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych zapewnia doskonały dojazd z każdej części miasta.

Budynek wyróżnia się nie tylko designem, ale również proekologicznymi rozwiązaniami, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Obiekt otrzymał najwyższe noty za efektywne zarządzanie zużyciem wody oraz wysokie oceny w kategoriach energii i materiałów. Najemcy mogą korzystać z zaawansowanych technologii, takich jak system Integral do zarządzania przestrzenią, umożliwiający m.in. bezdotykowy dostęp czy rezerwację miejsc parkingowych. Na terenie kompleksu znajduje się także zielone patio z fontannami, kawiarnia, szkoła prywatna oraz infrastruktura dla rowerzystów.

Konsolidacja jako strategia rozwoju

Proces najmu, który zwieńczył dwuletni plan konsolidacji krakowskich struktur Alior Banku, był wspierany przez agencję doradczą CBRE. Połączenie różnych działów banku, w tym prestiżowego oddziału Private Banking, w jednym, nowoczesnym miejscu ma przynieść wymierne korzyści.

„Zawarta transakcja wieńczy dwuetapowy, skrupulatnie realizowany na przestrzeni ostatnich dwóch lat proces konsolidacji krakowskich biur Alior Banku w nowoczesnym kompleksie biurowym Ocean Office Park. Dołączenie prestiżowego oddziału Private Banking do wcześniej przeniesionych struktur Alior Banku w Krakowie zapewni klientom banku dogodniejszy dostęp do kompleksowej oferty usług, a jednocześnie wzmocni wizerunek banku oraz znacząco podniesie komfort i jakość środowiska pracy lokalnego zespołu” – mówi Maciej Dubiel, szef katowickiego biura w CBRE.

Materiał powstał przy wsparciu AI

