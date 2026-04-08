Nowe mieszkania na Podgórzu. Deweloper kończy projekt i rusza na Śląsk

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Deweloper Grupa Matejek sfinalizował budowę drugiego etapu osiedla Wzgórze Krzemionki w krakowskim Podgórzu. Jak informuje portal urbanity.pl, inwestycja zlokalizowana przy ul. Jerozolimskiej 4 uzyskała ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Oznacza to, że wkrótce nabywcy będą mogli odebrać klucze do gotowych lokali. Tym samym na lokalny rynek trafiają 62 nowe mieszkania.

Zakończony budynek jest drugim elementem większego kompleksu mieszkalnego, realizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Krzemionek Podgórskich. Pierwszy etap, oddany wcześniej, dostarczył 97 mieszkań. Łącznie osiedle Wzgórze Krzemionki składa się ze 159 lokali.

Nowa podaż mieszkań na krakowskim Podgórzu

W ramach drugiego etapu projektu powstały mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od kompaktowych lokali o powierzchni 41 mkw. po duże, rodzinne apartamenty liczące do 145 mkw. Taka struktura oferty sugeruje, że deweloper celował w szeroką grupę odbiorców, od singli i par po rodziny z dziećmi. Do każdego mieszkania przynależy balkon, taras lub, w przypadku lokali na parterze, przydomowy ogródek.

Projektanci zadbali również o infrastrukturę towarzyszącą. Dla potrzeb mieszkańców w podziemnej części budynku przygotowano halę garażową, która mieści 80 stanowisk postojowych. To istotny element w gęstej, miejskiej zabudowie, gdzie parkowanie bywa wyzwaniem.

Deweloper zapowiada kolejne projekty i ekspansję

Zakończenie budowy na Podgórzu nie oznacza spowolnienia aktywności Grupy Matejek. Firma już teraz zapowiada przygotowania do uruchomienia kolejnych projektów deweloperskich. Zgodnie z deklaracjami, nowe inwestycje mają powstać nie tylko w Krakowie, ale również na terenie Śląska, co oznacza wejście na nowy rynek regionalny.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i harmonogramu najbliższych realizacji mają zostać ogłoszone w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Finalizacja projektu Wzgórze Krzemionki może być więc postrzegana jako sygnał gotowości dewelopera do rozpoczęcia nowego etapu rozwoju i geograficznej ekspansji swojej działalności.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow/krakowskie-podgorze-z-gotowymi-mieszkaniami-przy-jerozolimskiej,w27410

Przejdź do galerii: Węzeł przesiadkowy w krakowskiech Bronowicach

9