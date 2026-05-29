Zapowiedź inwestycji o wartości biliona złotych w polską energetykę w ciągu najbliższej dekady stanowi jeden z kluczowych czynników dla przyszłej konkurencyjności kraju. Program zakłada przeznaczenie 234 mld zł na sieci przesyłowe, 220 mld zł na odnawialne źródła energii i magazyny oraz 160 mld zł na energetykę jądrową. Z perspektywy biznesu nie jest to wyłącznie modernizacja systemu, ale fundament, od którego zależeć będzie lokalizacja dużych projektów przemysłowych i technologicznych, dla których dostęp do stabilnej i coraz bardziej niskoemisyjnej energii jest warunkiem krytycznym.

Dla inwestorów liczy się nie sama skala zapowiedzi, ale to, czy energia będzie dostępna w konkretnym miejscu, w konkretnym terminie i na przewidywalnych zasadach. Dlatego energetyka staje się dziś częścią oferty inwestycyjnej państwa, obok rynku, kosztów pracy, infrastruktury transportowej czy stabilności regulacyjnej – mówi Piotr Kowalski, dyrektor zarządzający Polskiego Związku Centrów Danych (PLDCA).

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Centra danych jako pierwszy test transformacji

Jednym z pierwszych sektorów, które zweryfikują skuteczność tej transformacji, będą centra danych. Skala tego testu jest ogromna. Według najnowszego planu rozwoju sieci przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zapotrzebowanie centrów danych na energię ma wzrosnąć z obecnych 1,7–1,8 TWh rocznie do 17–18 TWh w połowie lat 30. Oznacza to niemal dziesięciokrotny wzrost w ciągu dekady.

Przy takiej dynamice sektor data center przestaje być niszowym odbiorcą, a staje się jednym z istotnych punktów odniesienia dla planowania sieci i nowych mocy wytwórczych. Jeśli procedury przyłączeniowe faktycznie przyspieszą, a sieci będą w stanie obsłużyć dużych odbiorców, rynek otrzyma sygnał, że Polska jest gotowa na najbardziej wymagające projekty technologiczne. W przeciwnym razie barierą dla rozwoju nie będzie popyt na usługi chmurowe czy AI, ale fizyczna dostępność energii.

Problemy zachodnich hubów stwarzają szansę dla Polski

Dodatkowym czynnikiem napędzającym zainteresowanie Polską jest sytuacja na rynkach zachodnich. Tradycyjne europejskie huby data center, takie jak Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin (FLAP-D), coraz częściej napotykają bariery wzrostu. Problemy te dotyczą przede wszystkim infrastruktury: ograniczonej dostępności mocy przyłączeniowych, przeciążonych sieci, a także kurczącej się podaży gruntów i skomplikowanych procedur planistycznych.

To otwiera przestrzeń dla rynków, które mogą zaoferować krótszą i bardziej przewidywalną ścieżkę realizacji inwestycji. Operatorzy będą szukać lokalizacji, w których szybciej zabezpieczą energię, przyłączenie i teren.

W tym kontekście Polska może przestać być postrzegana jako rynek uzupełniający wobec Zachodu. Jeśli inwestycje w sieci i nowe moce przełożą się na realną dostępność infrastruktury, kraj może przejąć część projektów, które coraz trudniej lokować w przeciążonych hubach FLAP-D – ocenia Piotr Kowalski.

Rynek data center w Polsce już rośnie, ale presja na energetykę jest coraz większa

Polski rynek data center przeszedł już z fazy deklaracji do etapu konkretnych projektów. Według danych PLDCA, całkowity potencjał mocy IT w przygotowaniu i realizacji sięga 500 MW. Z tego 198 MW już działa, 26 MW jest w budowie, a kolejne 225 MW jest zakontraktowane. Dodatkowe 51 MW znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Skalę ambicji pokazują największe planowane kampusy, które wykraczają poza klasyczne centra danych i wpisują się w logikę infrastruktury pod AI. Wśród nich wyróżniają się Baltic Data Center Campus w Pomorzu (planowany na 3,2 GW), projekt w Stargardzie (skalowalny do 960 MW) oraz Bełchatów Data Center Campus (o skali 500 MW). Im większe projekty, tym większa presja na system energetyczny, którego modernizacja zdecyduje o możliwości ich realizacji.

Przewidywalność procedur kluczowa dla globalnych graczy

Dla inwestorów problemem nie są wyłącznie koszty energii. Równie ważna jest niepewność: czy projekt dostanie przyłączenie, kiedy je dostanie, na jakich warunkach i czy harmonogram da się wpisać w biznesplan. Przy dużych inwestycjach technologicznych opóźnienia w dostępie do mocy mogą oznaczać nie przesunięcie terminu, ale utratę całego projektu. Dlatego nowelizacja Prawa energetycznego przygotowana przez Ministerstwo Energii może mieć dla rynku znaczenie porównywalne z samą skalą zapowiadanych nakładów. Uproszczenie procedur przyłączeniowych, krótsze terminy, większy dostęp do informacji o wolnych mocach i elementy pakietu antyblackoutowego uderzają w jedną z największych barier inwestycyjnych: brak przewidywalności – zauważa Piotr Kowalski.

Z perspektywy sektora centrów danych to kluczowe. Globalni operatorzy planują kampusy w horyzoncie wielu lat i porównują lokalizacje nie tylko pod względem ceny, ale także ryzyka wykonania. Rynek, który potrafi jasno pokazać dostępne moce, terminy przyłączeń i stabilne zasady gry, staje się bardziej konkurencyjny niż rynek, który ma ambitne plany, ale nie daje inwestorowi pewności realizacji.

Największy test dopiero przed Polską

Sama skala zapowiedzianych nakładów nie gwarantuje sukcesu. Kluczowe będzie, czy sieci powstaną na czas, OZE i magazyny energii osiągną potrzebną skalę, projekt jądrowy uniknie opóźnień, a procedury przyłączeniowe faktycznie przyspieszą. Do tego dochodzą czynniki mniej widoczne w strategiach, ale istotne dla inwestorów, takie jak dostępność wyspecjalizowanych kadr, jakość lokalnego wykonawstwa i akceptacja społeczna dla dużych projektów infrastrukturalnych.

Najbliższe lata pokażą, czy Polska zdoła zamienić plany energetyczne w realną przewagę inwestycyjną. W przypadku centrów danych weryfikacja będzie szybka: projekty trafią tam, gdzie da się zabezpieczyć moc, przyłączenie, harmonogram i niskoemisyjną energię. Ambicje nie wystarczą, jeśli po stronie inwestora pozostanie ryzyko związane z niepewnością proceduralną i brakiem dostępnej infrastruktury.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: https://linkleaders.prowly.com/458602-bilion-zlotych-na-energetyke-czy-polska-to-najwiekszy-plac-budowy-energetycznej-w-europie

