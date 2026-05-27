Blisko 2,5 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury technicznej tunelu katowickiego oraz kopuły nad rondem. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach rozpoczyna prace utrzymaniowe, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie do obecnych standardów systemów działających nieprzerwanie od 2006 roku.

– Tunel pod rondem to jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych w Katowicach, którym każdej doby przejeżdża średnio ok. 90 tys. pojazdów. Warto pamiętać, że tunel to nie tylko asfaltowa nawierzchnia umożliwiająca sprawny tranzyt pod rondem gen. Ziętka w osi wschód-zachód, ale też systemy odpowiedzialne za wentylację, bezpieczeństwo pożarowe, łączność czy oświetlenie. Aby obiekt był bezpieczny dla użytkowników wszystkie one muszą działać niezawodnie przez całą dobę. Dlatego katowicki MZUiM konsekwentnie realizuje kolejne zadania modernizacyjne, które pozwolą utrzymać ten obiekt w pełnej sprawności technicznej przez następne lata – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Polecamy: Nieruchomości handlowe. Rekordowa fala nowej podaży, deweloperzy budują 770 tys. mkw.

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wymiana ważnych systemów za ponad 1,3 mln zł

8 maja otwarto oferty w przetargu na modernizację najważniejszych systemów w tunelu, na co MZUiM przeznaczył 1,4 mln zł. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A. z Tychów, opiewająca na kwotę 1,37 mln zł. Obecnie trwa jej formalna i merytoryczna analiza.

Zakres planowanych prac obejmuje modernizację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO), który odpowiada za komunikaty alarmowe. Unowocześniony zostanie także system łączności alarmowej i technicznej, obsługujący interkomy SOS i telefony techniczne. Prace dotyczyć będą również rozbudowy systemu kontroli jakości powietrza, monitorującego poziom tlenku węgla i dwutlenku azotu.

Modernizację przejdzie także oświetlenie podstawowe i awaryjne. Istniejące oprawy zostaną wymienione na energooszczędne lampy LED, a cały system zostanie zintegrowany z nowymi układami sterowania. Dodatkowo, w ramach zadania zaplanowano kompleksowe mycie ścian i chodników tunelu specjalistycznymi środkami chemicznymi, co ma poprawić estetykę oraz bezpieczeństwo poprzez zwiększenie jasności i ograniczenie zanieczyszczeń.

Równoległy remont wentylatorów strumieniowych

MZUiM rozstrzygnął już przetarg na remont trzech z 28 wentylatorów strumieniowych, które odpowiadają za prawidłową wentylację obiektu. Zadanie to również zrealizuje firma Carboautomatyka S.A. z Tychów. Wartość prac wyniesie blisko 208 tys. zł. Umowę podpisano 8 kwietnia, a wykonawca ma na realizację 150 dni.

Polecamy: Rewolucja na rynku gruntów. Uwolni setki tysięcy metrów w centrach miast?

Nowe agregaty chłodnicze dla kopuły nad rondem

Kolejnym elementem modernizacji jest montaż nowego zestawu agregatów chłodniczych w wielofunkcyjnym obiekcie jakim jest kopuła nad rondem. Urządzenia te zasilają system wentylacyjno-chłodniczy, z którego korzysta m.in. centrum utrzymania tunelu oraz galeria Rondo Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Przetarg został rozstrzygnięty 7 maja, a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Elektroserwis Wachowiak Sp. z o.o. Sp. k. z Mysłowic. Wartość tego zadania to 862 tys. zł. Umowę podpisano 11 maja, a termin realizacji wynosi 150 dni.

Prace głównie w nocy, by ograniczyć utrudnienia w ruchu

– Regularna modernizacja infrastruktury technicznej to jeden z podstawowych elementów utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Większość prac prowadzona będzie w godzinach nocnych – najczęściej po godz. 22.30 – tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. W czasie realizacji części robót tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, a przejazd odbywać się będzie górą, przez rondo gen. Ziętka – zapewnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.