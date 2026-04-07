Rewolucja na rynku gruntów. Uwolni setki tysięcy metrów w centrach miast?

Przepisy o własności warstwowej już powstają

Ministerstwo Rozwoju i Technologii finalizuje prace nad przepisami, które mogą fundamentalnie zmienić rynek gruntów inwestycyjnych w największych polskich miastach, informuje portal propertynews.pl. Projektowana ustawa wprowadzi do polskiego porządku prawnego instytucję odrębnej własności obiektu budowlanego (OWOB), potocznie nazywaną własnością warstwową lub 3D. Jej głównym celem jest umożliwienie budowy i posiadania na własność budynków wznoszonych nad lub pod istniejącą infrastrukturą, taką jak drogi czy linie kolejowe.

Zmiana ta stanowi wyłom w obowiązującej od lat zasadzie, zgodnie z którą wszystko, co jest trwale z gruntem związane, stanowi własność właściciela tego gruntu. Po wejściu w życie nowych regulacji deweloper będzie mógł zrealizować biurowiec nad torowiskiem lub apartamentowiec nad arterią komunikacyjną, a następnie uzyskać na ten obiekt odrębne prawo własności, wpisane do nowo założonej księgi wieczystej. Da mu to pełne prawo do dysponowania nieruchomością, jej sprzedaży czy obciążenia hipoteką.

Jak to będzie działać w praktyce?

Proces inwestycyjny ma opierać się na kilku kluczowych krokach. Na początku inwestor będzie musiał uzyskać administracyjną promesę ustanowienia własności. Po zrealizowaniu obiektu i spełnieniu określonych warunków formalnych, prawo własności zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Kluczowym wymogiem dla ustanowienia OWOB będzie samodzielność techniczna i funkcjonalna wzniesionego obiektu.

Wdrożenie takich projektów będzie również wymagało szczegółowego uregulowania relacji prawnych między właścicielem budynku a właścicielem gruntu, na przykład spółką kolejową czy zarządcą drogi. Konieczne będzie zawieranie precyzyjnych umów, które określą zasady dostępu do infrastruktury, prowadzenia prac konserwacyjnych czy ustanawiania niezbędnych służebności, zapewniających funkcjonowanie obu nieruchomości.

Potencjał dla miast i deweloperów

Przedstawiciele branży deweloperskiej i kolejowej oceniają, że nowe regulacje mogą otworzyć dostęp do terenów inwestycyjnych liczonych w setkach tysięcy metrów kwadratowych. Chodzi przede wszystkim o niezwykle atrakcyjne, centralne lokalizacje w największych miastach, które do tej pory były zablokowane przez istniejącą infrastrukturę. Lepsze wykorzystanie tych przestrzeni może nie tylko przynieść nowe projekty biurowe, mieszkaniowe czy hotelowe, ale także przyczynić się do urbanistycznego „zszywania” miast podzielonych przez linie kolejowe czy szerokie arterie.

Beneficjentami zmian mają być nie tylko deweloperzy, ale również samorządy. Nowe obiekty to nowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, co może stanowić istotne źródło dochodów dla budżetów miejskich. Choć w Polsce o wprowadzeniu własności warstwowej mówi się od kilkunastu lat, dopiero teraz prace legislacyjne nabrały realnego tempa. Podobne rozwiązania prawne z powodzeniem funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych i w części krajów europejskich.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/prawo/rewolucja-w-nieruchomosciach-wlasnosc-3d-ma-uwolnic-tereny-w-centrach-miast,197604.html

