Duży dystrybutor żywności dla HoReCa inwestuje w Łodzi. Powstanie centralny magazyn dystrybucyjny dla Bidfood

Skala i rola inwestycji

Planowany obiekt będzie miał powierzchnię około 26 tys. mkw. i stanie się centralnym punktem dystrybucji w Polsce dla operatora. Bidfood współpracuje z ponad 17 tys. lokali oraz sieci gastronomicznych, restauracyjnych i hoteli. Oferta firmy obejmuje około 7 tys. produktów spożywczych i asortymentu dla gastronomii. Przedsiębiorstwo posiada obecnie sieć 26 lokalizacji magazynowych w kraju.

Model BTO i współpraca z Panattoni

Projekt realizowany jest w formule build-to-own (BTO), co oznacza budowę magazynu pod indywidualne potrzeby inwestora i jego docelowe użytkowanie. Jak podkreśla przedstawiciel Panattoni, projekt powstaje w ścisłej współpracy z klientem już na etapie koncepcji, co pozwala dostosować obiekt do specyfiki logistyki produktów spożywczych.

Wyposażenie i rozwiązania techniczne

Centrum zostanie przystosowane do dystrybucji produktów spożywczych. Zaplanowano m.in. strefy chłodnicze i mroźnicze. W projekcie przewidziano także rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, w tym instalację fotowoltaiczną oraz systemy odzysku ciepła.

Znaczenie inwestycji dla Bidfood

Nowy magazyn w Łodzi będzie pierwszym centralnym centrum dystrybucyjnym firmy w Polsce. Inwestycja ma wspierać zwiększenie wydajności operacyjnej oraz optymalizację łańcucha dostaw dla sektora HoReCa.

Lokalizacja

Obiekt powstanie w granicach administracyjnych Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A1. Lokalizacja w rozwiniętej strefie przemysłowej ma zapewnić sprawną obsługę logistyczną oraz dostępność komunikacyjną dla pracowników.

Współpraca w Polsce

W Polsce firma korzysta już z powierzchni w dziesięciu obiektach Panattoni. Nowa inwestycja wpisuje się w rozwój współpracy między firmami na rynku polskim.

***

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Źródło: Panattoni

