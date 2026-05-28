Deweloper 7R zakończył budowę obiektu produkcyjno-magazynowego dla firmy Toppoint w Brzeziu koło Sulechowa w powiecie zielonogórskim. Inwestycja o powierzchni niemal 35 000 mkw. powstała w formule Build-To-Own (BTO). Jej realizacja, za którą odpowiadał generalny wykonawca Depenbrock Polska, zajęła 9 miesięcy od rozpoczęcia prac w lipcu 2025 roku.

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

Nowy zakład pod Zieloną Górą stworzy do 600 miejsc pracy

Nowy kompleks składa się z 32 455 mkw. nowoczesnej przestrzeni produkcyjno-magazynowej oraz ponad 2 400 mkw. części biurowo-socjalnej. Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu drogi ekspresowej S3, kluczowej arterii komunikacyjnej w zachodniej Polsce, co zapewnia dogodny dostęp logistyczny.

Docelowo zatrudnienie w zakładzie, który ma pracować w systemie trójzmianowym, znajdzie nawet 600 osób. Inwestorem jest Toppoint, dostawca artykułów reklamowych, który dzięki nowemu obiektowi planuje rozszerzyć swoją ofertę m.in. o nowe techniki znakowania i usługi. Firma wykorzysta w nim zautomatyzowane linie produkcyjne.

Inwestycja BTO dostosowana do specyfiki produkcji i logistyki

Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki działalności operacyjnej Toppoint. W części produkcyjnej zainstalowano zaawansowane systemy HVAC i dedykowane zasilanie dla maszyn. Z kolei magazyn dostosowano do wymogów składowania w systemie regałów wąskokorytarzowych (VNA) i wyposażono w systemy przeciwpożarowe zgodne ze standardami NFPA.

Lubuskie to dynamiczny, ale wymagający rynek magazynowy

Województwo lubuskie jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków magazynowo-produkcyjnych w Polsce, co jest efektem m.in. bliskości granicy z Niemcami i rozwoju transgranicznego e-commerce (CBEC). Region przyciąga inwestorów szukających lokalizacji do obsługi rynków zachodnich.

Jednocześnie dane rynkowe na koniec I kwartału 2026 r. pokazują, że region odnotował jeden z najwyższych w kraju wskaźników pustostanów, sięgający 15%. Wskazuje to, że popyt koncentruje się na projektach dobrze zlokalizowanych i precyzyjnie dopasowanych do potrzeb konkretnych najemców, a inwestycje spekulacyjne obarczone są większym ryzykiem. Realizacja obiektu dla Toppoint wpisuje się w trend budowy bezpiecznych, szytych na miarę projektów, które odpowiadają na realne zapotrzebowanie rynkowe i wspierają stabilizację lokalnego rynku industrialnego.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: 7R

