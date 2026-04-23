Na pomorskim rynku nieruchomości logistycznych rusza nowa inwestycja o wartości 50 mln euro. W Będzieszynie, w gminie Pruszcz Gdański, rozpoczęła się budowa parku magazynowego Jet Industrial Park Gdańsk, który docelowo dostarczy na rynek ponad 67 000 mkw. nowoczesnej powierzchni najmu – informuje portal urbanity.pl. Projekt jest realizowany na działce o powierzchni 15,2 ha i ma wzmocnić potencjał logistyczny Trójmiasta.

Nowy hub logistyczny pod Trójmiastem

Za inwestycją stoi fundusz Jet Investment, a za realizację deweloperską odpowiada firma MDC2. Procesem komercjalizacji zajmuje się natomiast Sharow Asset Management. Projekt zakłada budowę dwóch hal magazynowych w standardzie klasy A, które zostaną dostosowane do potrzeb zarówno dużych, jak i mniejszych najemców.

Elastyczność oferty ma zapewnić możliwość wynajmu modułów o powierzchni od około 2500 mkw. Kluczowym parametrem dla operatorów logistycznych jest wysokość składowania, która w gdańskim parku wyniesie 12 metrów.

Lokalizacja jako kluczowy atut

Położenie Jet Industrial Park Gdańsk jest jednym z jego głównych walorów strategicznych. Park powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S6 oraz węzła Rusocin na autostradzie A1. Taka lokalizacja gwarantuje sprawną komunikację z resztą kraju oraz szybki dostęp do aglomeracji trójmiejskiej, w tym do portu w Gdańsku.

Inwestor zapowiada również, że w ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura drogowa wokół parku, co dodatkowo usprawni dojazd i operacje logistyczne przyszłych najemców.

Standard i rozwiązania prośrodowiskowe

Obiekt ma spełniać wysokie standardy zrównoważonego budownictwa. W planach jest wdrożenie szeregu rozwiązań prośrodowiskowych, które mają obniżyć koszty operacyjne i ślad węglowy. Projekt przewiduje m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach hal, budowę systemu retencji wody deszczowej oraz zastosowanie oświetlenia LED.

Deweloper zapowiada również wykorzystanie materiałów budowlanych o wysokiej izolacyjności termicznej, co ma przełożyć się na efektywność energetyczną budynków.

Projekt na etapie początkowym

Inwestycja znajduje się na wczesnym etapie realizacji. Inwestor zabezpieczył już finansowanie dla projektu i rozpoczął pierwsze prace ziemne na terenie budowy. Jak informują przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za komercjalizację, prowadzone są już zaawansowane rozmowy z potencjalnymi najemcami w sprawie zawarcia umów przednajmu (pre-let).

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI