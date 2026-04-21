Gigant od Oreo i Milki zostaje na Mokotowie

Decyzja o pozostaniu w biurowcu na warszawskim Mokotowie do 2032 roku to strategiczny ruch ze strony Mondelēz International, jednego z globalnych liderów kategorii przekąsek. Spółka Mondelez Europe Services Gmbh, będąca częścią grupy, zajmie blisko 4000 mkw. nowoczesnej powierzchni na trzecim piętrze budynku. To właśnie stąd zarządzane są działania sprzedażowe i marketingowe dla tak popularnych marek jak Prince Polo, Delicje, Milka czy Oreo.

Przedłużenie umowy, w której najemcę reprezentowała firma doradcza CBRE, jest dowodem zaufania do lokalizacji oraz standardu oferowanego przez kompleks. Dla Mondelēz, obecnego w Polsce od lat, stabilne i nowoczesne środowisko pracy pozostaje kluczowym elementem strategii operacyjnej w regionie.

Nowa era Signum Work Station pod okiem TriGranit

Przedłużenie umowy przez tak znaczącego najemcę to również potwierdzenie skuteczności strategii wdrożonej przez zarządcę obiektu, firmę TriGranit. Od momentu przejęcia budynku przez DRFG Investment Group pod koniec 2024 roku, Signum Work Station przechodzi intensywną modernizację. Inwestycje mają na celu nie tylko podniesienie standardu, ale także wdrożenie rozwiązań proekologicznych i technologicznych.

– Decyzja o przedłużeniu najmu przez Mondelez potwierdza, że Signum Work Station pozostaje atrakcyjnym wyborem dla międzynarodowych organizacji, które poszukują stabilnego i nowoczesnego środowiska pracy. Naszym celem jest nie tylko utrzymanie wysokiego standardu powierzchni, ale także konsekwentne rozwijanie budynku w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby najemców. Od momentu nabycia obiektu przez DRFG Investment Group pod koniec 2024 roku, wdrażamy szereg rozwiązań wspierających komfort użytkowników oraz zrównoważone funkcjonowanie budynku. Oprócz prac modernizacyjnych w przestrzeniach wspólnych czy holach windowych, pracujemy także nad kolejnymi udoskonaleniami technologicznymi – m.in. implementacją aplikacji budynkowej, która usprawnia codzienne korzystanie z przestrzeni czy też systemem cyfrowego monitorowania odpadów. Cieszymy się, że te działania są doceniane przez naszych najemców, którzy decydują się na związać swoją biznesową przyszłość właśnie z Signum Work Station – mówi Marta Zawadzka, Head of Leasing and Asset Management w TriGranit.

Elastyczność i dbałość o rozwój budynku doceniają również partnerzy biznesowi.

– Nowy właściciel i asset manager Signum Work Station wdraża liczne rozwiązania i dba o podnoszenie atrakcyjności budynku, oferując przy tym elastyczność, którą bardzo docenia nasz klient – komentuje Karolina Dobrowolska, Director, Leasing Office w CBRE.

Strategiczna lokalizacja i silne portfolio najemców

Signum Work Station, zlokalizowany przy ulicy Domaniewskiej, to jeden z kluczowych obiektów biurowych w tej części Warszawy. Budynek oferuje ponad 32 400 mkw. powierzchni i wyróżnia się dużą, elastyczną powierzchnią typowego piętra (4 650 mkw.), co jest atutem dla dużych organizacji.

Jego strategiczne położenie – zaledwie 10 minut od Lotniska Chopina i 15 minut od centrum miasta – gwarantuje doskonałe skomunikowanie. Potwierdzeniem wysokiej klasy obiektu jest certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”. Dodatkowo, od stycznia 2026 roku budynek zasilany jest zieloną energią w ramach długoterminowej umowy PPA, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju.

Pozycja Signum Work Station na rynku jest ugruntowana przez obecność renomowanych najemców. Oprócz Mondelēz, swoje siedziby mają tu takie firmy jak Ringier Axel Springer Polska, Centrum Medyczne enel-med, Columbia oraz PPD.

Materiał powstał przy wsparciu AI

