Zamiast boiska i szkoły powstanie 11-piętrowy budynek?

Na południu Wrocławia procedowany jest wniosek o budowę nowego osiedla mieszkaniowego, które ma powstać przy zbiegu ulic Babiego Lata i Mglistnej w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej. Jak informuje portal urbanity.pl, projekt zakłada realizację budynku z ok. 174 lokalami, dla którego obowiązujące przepisy planistyczne przewidują zupełnie inną funkcję i skalę zabudowy.

Polecamy: 168 nowych mieszkań w Szamotułach pod Poznaniem. Deweloper wprowadza standardy znane z metropolii

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Plan dewelopera kontra plan miejscowy

Kluczowym aspektem inwestycji jest jej fundamentalna niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Planowany budynek ma osiągnąć wysokość do 11 kondygnacji w najwyższym punkcie (ok. 35 metrów), podczas gdy obowiązujący dokument planistyczny dopuszcza w tym miejscu maksymalnie cztery kondygnacje.

Równie istotna jest rozbieżność w przeznaczeniu terenu. Zgodnie z MPZP, działka jest przewidziana głównie pod funkcje edukacyjne i sportowe. Tymczasem inwestor, korzystając z mechanizmu „lex deweloper”, chce zrealizować tu projekt o charakterze mieszkaniowo-usługowym, który wprowadzi do okolicy szacunkowo 346 nowych mieszkańców.

Co dokładnie ma powstać?

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, nowy obiekt będzie miał zróżnicowaną, kaskadową bryłę o wysokości od 4 do 11 pięter. Łączna powierzchnia użytkowa ma wynieść około 10 710 mkw., a całkowita powierzchnia nadziemna przekroczy 15 400 mkw. Oprócz mieszkań w projekcie przewidziano także lokale usługowe.

Inwestor deklaruje, że znaczna część terenu zostanie przeznaczona na zieleń. Blisko 36% powierzchni działki ma pozostać biologicznie czynne, co w praktyce oznacza ponad 2900 mkw. terenów zielonych, w tym zielone dachy i tarasy.

Polecamy: Jak estetyczne wytyczne kształtują przestrzeń miejską i wzmacniają funkcjonalność inwestycji

Projekt na etapie konsultacji

Za koncepcję architektoniczną budynku odpowiada wrocławska pracownia chillHouse design. Inwestycja jest obecnie na wczesnym etapie proceduralnym. Złożony wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej oznacza, że projekt podlega teraz m.in. konsultacjom społecznym. Ostateczna decyzja o ewentualnym wydaniu zgody na realizację tak znacząco odbiegającej od planu miejscowego inwestycji należeć będzie do wrocławskich radnych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: urbanity.pl

Zobacz galerię: Patodeweloperka na warszawskich Stegnach

