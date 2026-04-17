Wielki kontrakt na kolei. Umowa za 2,4 mld zł odblokuje prędkość 250 km/h

PKP Polskie Linie Kolejowe dokonują strategicznego zwrotu w kluczowym projekcie modernizacji polskiej sieci kolejowej. Jak informują PKP PLK, zarządca infrastruktury zawarł ugodę z konsorcjum firm Nokia, Fonon i SPC-2, która modyfikuje wieloletni kontrakt na budowę systemu łączności GSM-R. Nowe porozumienie, o wartości ponad 2,4 mld złotych, zakłada dokończenie prac w ciągu 34 miesięcy, ale w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że system nie zostanie zainstalowany na wszystkich liniach ujętych w pierwotnych planach sprzed ponad dekady.

Decyzja o ograniczeniu wdrożenia podyktowana jest pragmatyzmem technologicznym. System GSM-R, choć niezbędny do obsługi Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS), jest technologią starzejącą się. PKP PLK uznało, że masowe instalowanie go przez kolejne lata na całej sieci mija się z celem, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego standardu nowej generacji – FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).

Priorytet: prędkość 250 km/h na kluczowej magistrali

Główny wysiłek inwestycyjny zostanie skoncentrowany na ukończeniu prac na Centralnej Magistrali Kolejowej. To właśnie tam finalizacja wdrożenia systemu GSM-R jest kluczowym warunkiem, który pozwoli pociągom pasażerskim osiągnąć prędkość 250 km/h. Skrócenie czasu przejazdu między Warszawą a aglomeracjami śląską i krakowską to realna korzyść dla biznesu i rynku nieruchomości w tych kluczowych ośrodkach.

Prace na CMK nabierają tempa, czego dowodem jest rozpoczęty 16 kwietnia 2026 roku w miejscowości Secemin montaż ostatniego masztu radiowego na tej trasie. System GSM-R już teraz przynosi wymierne korzyści na innych zmodernizowanych odcinkach. Na linii nr 9, łączącej Warszawę z Gdańskiem, jego działanie w parze z systemem ETCS pozwala pociągom regularnie kursować z prędkością 200 km/h.

Fundament pod technologię przyszłości

PKP PLK nie rezygnuje z dalszej cyfryzacji sieci. Wręcz przeciwnie – obecne działania mają stworzyć solidne podstawy pod wdrożenie znacznie nowocześniejszego systemu FRMCS. Kluczowym aktywem, który pozostanie po projekcie GSM-R, jest rozbudowana sieć światłowodowa. To ona stanie się szkieletem transmisyjnym dla przyszłych, bardziej zaawansowanych systemów łączności i sterowania ruchem.

Zarządca infrastruktury już planuje kolejne kroki. Jeszcze w 2026 roku mają zostać ogłoszone mniejsze przetargi na uzupełnienie zasięgu GSM-R na wybranych odcinkach, których nie objęła ugoda z głównym wykonawcą. Jednocześnie trwają przygotowania do technologicznego skoku. Na przełomie 2026 i 2027 roku PKP PLK zamierza ogłosić przetarg na budowę poligonu testowego dla systemu FRMCS, co oficjalnie rozpocznie nową erę w cyfryzacji polskiej kolei.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI