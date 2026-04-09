Kluczowa inwestycja w Tomaszowie Mazowieckim. Ruszają prace za ponad 7,6 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy wjazdu do Tomaszowa Mazowieckiego. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, oznacza to zielone światło dla rozpoczęcia prac budowlanych na kluczowym, 600-metrowym odcinku drogi krajowej nr 48, łączącym miasto z trasą ekspresową S8.

Inwestycja dotyczy fragmentu ulicy Warszawskiej, od węzła Tomaszów Mazowiecki Północ na drodze S8 do skrzyżowania z ulicą Wysoką. Choć odcinek jest krótki, jego modernizacja ma strategiczne znaczenie. Do końca 2024 roku był to fragment drogi powiatowej, a zmiana statusu na drogę krajową wymusiła dostosowanie go do wyższych standardów technicznych i bezpieczeństwa.

Inwestycja za ponad 7,6 mln zł

Kontrakt na realizację zadania w formule „Projektuj i buduj” zdobyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM. Wartość umowy opiewa na kwotę nieco ponad 7,6 mln zł. Uzyskanie decyzji ZRID kończy etap formalny i pozwala wykonawcy na wejście na plac budowy. Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane mają potrwać dziewięć miesięcy, przy czym do tego okresu nie wlicza się przerwy zimowej, trwającej od połowy grudnia do połowy marca.

Obecny stan drogi jest niewystarczający dla trasy o statusie krajowej. Brakuje utwardzonego pobocza, co stwarza zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Projekt zakłada kompleksową przebudowę, która ma fundamentalnie zmienić komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Co dokładnie zmieni się na wjeździe do miasta?

Zakres planowanych robót jest szeroki i wykracza poza samą wymianę nawierzchni. Kluczowym elementem z perspektywy mieszkańców i lokalnego biznesu będzie budowa nowej infrastruktury towarzyszącej. Projekt obejmuje stworzenie chodników i drogi dla rowerów, co ucywilizuje ruch niechronionych uczestników w tym rejonie.

Poza tym modernizacja obejmie budowę zjazdów do posesji, odbudowę kanalizacji deszczowej oraz montaż nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia. Całość dopełni nowe oznakowanie pionowe i poziome. W efekcie ten krótki, ale intensywnie użytkowany odcinek stanie się bezpieczną i funkcjonalną bramą do Tomaszowa Mazowieckiego.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

Wpływ na lokalny rynek i potencjał inwestycyjny

Choć jest to inwestycja o charakterze punktowym, jej znaczenie dla lokalnego rynku nieruchomości nie powinno być niedoceniane. Usprawnienie dojazdu od strony kluczowej arterii, jaką jest droga S8, podnosi atrakcyjność komunikacyjną całego obszaru. Dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oznacza to nie tylko wygodniejszy dostęp, ale także potencjalny wzrost wartości gruntów.

Modernizacja infrastruktury często działa jako katalizator dla nowych inwestycji, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Bezpieczny, dobrze oświetlony i estetyczny wjazd do miasta poprawia wizerunek okolicy, co może przyciągnąć deweloperów oraz firmy szukające dogodnych lokalizacji dla swojej działalności. Lepsza obsługa logistyczna to również konkretna korzyść dla już istniejących w pobliżu przedsiębiorstw.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

