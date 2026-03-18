Opóźnienie w remoncie drogi wojewódzkiej nr 719. Powód? Sroga zima

Remont drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewskiej) na odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a Milanówkiem., realizowany na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ruszył 13 października 2025 roku. Zgodnie z pierwotnym kontraktem, wykonawca – firma MABAU Sp. z o.o. – miał zakończyć modernizację kluczowego odcinka ul. Królewskiej do końca 2025 roku. Zima całkowicie pokrzyżowała te plany.

Niestety, z powodu szczególnie trudnych warunków pogodowych w okresie zimowym harmonogram prac uległ przesunięciu. Po zabezpieczeniu kluczowych odcinków pod koniec roku roboty zostały czasowo wstrzymane. Termin zakończenia prac został ustalony maksymalnie do 30 kwietnia 2026 r., – czytamy na stronie milanowek.pl

Mieszkańcy interweniują. Niebezpieczne pułapki na drodze

Okres przestoju na budowie stał się źródłem frustracji i realnego zagrożenia dla kierowców oraz pieszych. Samorząd Milanówka na bieżąco przekazuje do zarządcy drogi liczne zgłoszenia od mieszkańców, którzy alarmują o pogarszającym się stanie remontowanego odcinka.

Największe obawy budzą:

liczne ubytki w prowizorycznej nawierzchni,

nierówne i niebezpieczne zjazdy do posesji,

pozostawione i niezabezpieczone krawężniki.

Problem jest szczególnie dotkliwy w rejonie skrzyżowań ul. Królewskiej z ulicami Piłsudskiego, Marszałkowską, Szkolną, Długą oraz Krótką. Władze lokalne wystąpiły do MZDW z wnioskiem o pilne podjęcie działań zabezpieczających i tymczasową naprawę nawierzchni, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Co dalej z remontem DW 719? Planowane prace

Mimo opóźnień, zakres inwestycji pozostaje bez zmian. Przebudowa obejmuje odcinek od punktu ok. 200 metrów za ul. Turczynek w kierunku Pruszkowa aż do granicy administracyjnej z Grodziskiem Mazowieckim. Wykonawca koncentruje się na dwóch głównych zadaniach:

Wymianie nawierzchni asfaltowej na odcinku od ronda w Grodzisku Mazowieckim do ul. Dembowskiej w Milanówku.

Budowie nowego chodnika i wymianie krawężników na fragmencie od ul. Grudowskiej do ul. Długiej.

Dla tysięcy kierowców codziennie podróżujących między tymi dwoma miastami aglomeracji warszawskiej, szybkie i sprawne dokończenie remontu ma kluczowe znaczenie dla poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa.