W Sokółce zakończyła się realizacja jednej z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. Jak informuje portal inzynierbudownictwa.pl, generalny wykonawca, firma Budimex, oddał do użytku nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Projekt o wartości ponad 43 mln zł brutto połączył funkcje transportowe z usługowymi i biurowymi, gruntownie zmieniając wygląd i funkcjonalność terenu wokół dworca kolejowego.
Inwestycja stanowi kompleksową rewitalizację obszaru, który zyskał nowy, multimodalny charakter. Zintegrowano tu transport kolejowy, autobusowy oraz lokalny, tworząc sprawny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców miasta i regionu. Projekt objął nie tylko budowę nowego obiektu, ale również całkowite zagospodarowanie otaczającego go terenu o powierzchni blisko 2 hektarów.
Nowy budynek i jego funkcje
Centralnym punktem inwestycji jest nowy, 4-kondygnacyjny budynek dworca o wysokości przekraczającej 16 metrów. Jego architektura nawiązuje do historycznego znaczenia tego miejsca, łącząc je z nowoczesną funkcjonalnością. Wewnątrz, oprócz holu pełniącego funkcję poczekalni i toalet, zaplanowano także przestrzeń na lokale usługowe.
Wyższe kondygnacje obiektu przeznaczono na pomieszczenia biurowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu Centrum Przesiadkowe w Sokółce to nie tylko miejsce obsługi podróżnych, ale również potencjalna przestrzeń dla lokalnego biznesu, co może dodatkowo ożywić tę część miasta.
Od Kolei Warszawsko-Petersburskiej do nowoczesnego hubu
Lokalizacja inwestycji jest głęboko osadzona w historii miasta. Pierwszy dworzec kolejowy w Sokółce powstał już w 1862 roku jako ważny punkt na trasie strategicznej Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Nowy projekt czerpie z tej tradycji, przekształcając historyczny węzeł komunikacyjny w nowoczesne centrum dostosowane do współczesnych potrzeb.
Realizacja projektu była kompleksowym przedsięwzięciem inżynieryjnym. Zakres prac wykonanych przez Budimex objął budowę nowej magistrali kanalizacji deszczowej, a także całkowitą przebudowę układu drogowego. Zmodernizowano ulicę Kolejową oraz plac przed dworcem, tworząc uporządkowaną przestrzeń publiczną.
Kompleksowa infrastruktura dla podróżnych
Wokół nowego budynku powstała cała infrastruktura towarzysząca. Wybudowano nowe parkingi dla samochodów osobowych, zatoki autobusowe, a także wiaty przystankowe i rowerowe. Projektanci nie zapomnieli również o zieleni – na zrewitalizowanym terenie dokonano licznych nasadzeń, co podnosi estetykę całego założenia.
Zakończona inwestycja w Sokółce jest przykładem, jak projekty infrastrukturalne w mniejszych miastach mogą stać się impulsem do rozwoju i rewitalizacji. Stworzenie nowoczesnego, wielofunkcyjnego centrum komunikacyjnego podnosi atrakcyjność miasta i może wpłynąć na rynek nieruchomości oraz usług w bezpośrednim sąsiedztwie dworca.
Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI
https://inzynierbudownictwa.pl/nowoczesne-centrum-przesiadkowe-w-sokolce-oddane-%e2%80%8edo-uzytku/
