Rozbudowa MLP Gorzów Wielkopolski trwa. Powstanie magazyn dla wiodącego operatora logistycznego

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2026-04-09 9:16

MLP Group rozwija park logistyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Powstanie nowoczesny magazyn o powierzchni 9,5 tys. m², w pełni dostosowany do potrzeb jednego z wiodących operatorów logistycznych w Polsce. Hala ma być gotowa w IV kwartale 2026 r. Dzięki strategicznemu położeniu zapewni dogodną lokalizację dla logistyki krajowej i międzynarodowej.

Wiodący operator logistyczny inwestuje w nowy magazyn MLP

Park logistyczny MLP Gorzów Wielkopolski zyskał nowego najemcę – jednego z największych niezależnych operatorów logistycznych w Polsce. Podpisano wieloletnią umowę najmu, obejmującą budowę nowej hali magazynowej i uruchomienie w niej centrum operacyjnego klienta. Zakończenie prac i przekazanie obiektu planowane jest na ostatni kwartał bieżącego roku.

Firma zajmie blisko 9,5 tys. m² – około 8,8 tys. m² przeznaczone będzie na magazyn, a 650 m² na część biurowo-socjalną. Hala zostanie dostosowana do operacji logistycznych i kurierskich, zapewniając efektywną pracę oraz sprawną obsługę rosnących wolumenów przesyłek.

Docelowa powierzchnia i standardy MLP Gorzów Wielkopolski

Docelowo MLP Gorzów Wielkopolski ma oferować około 56,7 tys. m² powierzchni magazynowej. Realizacja i rozwój parku logistycznego odbywają się z uwzględnieniem najwyższych standardów rynkowych oraz strategii zrównoważonego rozwoju MLP Group. Budynki, które powstaną w ramach tej inwestycji, będą poddane certyfikacji w systemie BREEAM New Construction na poziomie Excellent, co zapewni wysoką efektywność energetyczną oraz niższe koszty eksploatacyjne dla najemców.

Projekt kompleksu zakłada wykorzystanie rozwiązań, takich jak:

  • pompy ciepła,
  • infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych,
  • udogodnienia dla rowerzystów.

Pozwolą one obiektowi wpisać się w długofalowe trendy zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji sektora nieruchomości logistycznych.

Strategiczna lokalizacja zapewniająca sprawną logistykę

MLP Gorzów Wielkopolski znajduje się w zachodniej części miasta, w odległości około 9 km od centrum. Bezpośrednio przy parku przebiega węzeł drogi ekspresowej S3. Do granicy z Niemcami jest zaledwie 53 km, a do Berlina około 135 km. Takie położenie zapewnia dogodne warunki dla operacji krajowych i międzynarodowych. Co więcej, inwestycja gwarantuje dostęp do transportu publicznego, co zwiększa komfort jego użytkowników.

Źródło: MLP Group

