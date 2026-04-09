Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiodący operator logistyczny inwestuje w nowy magazyn MLP

Park logistyczny MLP Gorzów Wielkopolski zyskał nowego najemcę – jednego z największych niezależnych operatorów logistycznych w Polsce. Podpisano wieloletnią umowę najmu, obejmującą budowę nowej hali magazynowej i uruchomienie w niej centrum operacyjnego klienta. Zakończenie prac i przekazanie obiektu planowane jest na ostatni kwartał bieżącego roku.

Firma zajmie blisko 9,5 tys. m² – około 8,8 tys. m² przeznaczone będzie na magazyn, a 650 m² na część biurowo-socjalną. Hala zostanie dostosowana do operacji logistycznych i kurierskich, zapewniając efektywną pracę oraz sprawną obsługę rosnących wolumenów przesyłek.

Polecamy: Polski rynek magazynowy stawia na jakość i zajmuje 2. miejsce w Europie pod względem popytu netto

Docelowa powierzchnia i standardy MLP Gorzów Wielkopolski

Docelowo MLP Gorzów Wielkopolski ma oferować około 56,7 tys. m² powierzchni magazynowej. Realizacja i rozwój parku logistycznego odbywają się z uwzględnieniem najwyższych standardów rynkowych oraz strategii zrównoważonego rozwoju MLP Group. Budynki, które powstaną w ramach tej inwestycji, będą poddane certyfikacji w systemie BREEAM New Construction na poziomie Excellent, co zapewni wysoką efektywność energetyczną oraz niższe koszty eksploatacyjne dla najemców.

Polecamy: Polski rynek centrów danych ma osiągnąć 500 MW do 2030 roku, a Warszawa pozostanie głównym hubem cyfrowym kraju

Projekt kompleksu zakłada wykorzystanie rozwiązań, takich jak:

pompy ciepła,

infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych,

udogodnienia dla rowerzystów.

Pozwolą one obiektowi wpisać się w długofalowe trendy zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji sektora nieruchomości logistycznych.

Polecamy: Przyszłość technologii na fundamentach przeszłości – transformacja poprzemysłowych terenów w centra danych

Strategiczna lokalizacja zapewniająca sprawną logistykę

MLP Gorzów Wielkopolski znajduje się w zachodniej części miasta, w odległości około 9 km od centrum. Bezpośrednio przy parku przebiega węzeł drogi ekspresowej S3. Do granicy z Niemcami jest zaledwie 53 km, a do Berlina około 135 km. Takie położenie zapewnia dogodne warunki dla operacji krajowych i międzynarodowych. Co więcej, inwestycja gwarantuje dostęp do transportu publicznego, co zwiększa komfort jego użytkowników.

Źródło: MLP Group

Przejdź do galerii: Wylewki samopoziomujące – rodzaje, właściwości i techniki wykonania

8