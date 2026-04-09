Wiodący operator logistyczny inwestuje w nowy magazyn MLP
Park logistyczny MLP Gorzów Wielkopolski zyskał nowego najemcę – jednego z największych niezależnych operatorów logistycznych w Polsce. Podpisano wieloletnią umowę najmu, obejmującą budowę nowej hali magazynowej i uruchomienie w niej centrum operacyjnego klienta. Zakończenie prac i przekazanie obiektu planowane jest na ostatni kwartał bieżącego roku.
Firma zajmie blisko 9,5 tys. m² – około 8,8 tys. m² przeznaczone będzie na magazyn, a 650 m² na część biurowo-socjalną. Hala zostanie dostosowana do operacji logistycznych i kurierskich, zapewniając efektywną pracę oraz sprawną obsługę rosnących wolumenów przesyłek.
Docelowa powierzchnia i standardy MLP Gorzów Wielkopolski
Docelowo MLP Gorzów Wielkopolski ma oferować około 56,7 tys. m² powierzchni magazynowej. Realizacja i rozwój parku logistycznego odbywają się z uwzględnieniem najwyższych standardów rynkowych oraz strategii zrównoważonego rozwoju MLP Group. Budynki, które powstaną w ramach tej inwestycji, będą poddane certyfikacji w systemie BREEAM New Construction na poziomie Excellent, co zapewni wysoką efektywność energetyczną oraz niższe koszty eksploatacyjne dla najemców.
Projekt kompleksu zakłada wykorzystanie rozwiązań, takich jak:
- pompy ciepła,
- infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych,
- udogodnienia dla rowerzystów.
Pozwolą one obiektowi wpisać się w długofalowe trendy zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji sektora nieruchomości logistycznych.
Strategiczna lokalizacja zapewniająca sprawną logistykę
MLP Gorzów Wielkopolski znajduje się w zachodniej części miasta, w odległości około 9 km od centrum. Bezpośrednio przy parku przebiega węzeł drogi ekspresowej S3. Do granicy z Niemcami jest zaledwie 53 km, a do Berlina około 135 km. Takie położenie zapewnia dogodne warunki dla operacji krajowych i międzynarodowych. Co więcej, inwestycja gwarantuje dostęp do transportu publicznego, co zwiększa komfort jego użytkowników.
