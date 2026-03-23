Rozwój rynku sztucznej inteligencji oraz usług chmurowych powoduje rosnące zapotrzebowanie na odpowiednią infrastrukturę – wynika z raportu CBRE „European Data Centres”. Rynek centrów danych konsekwentnie się rozrasta. Polska stopniowo umacnia swoją pozycję w tym segmencie. Eksperci szacują, że do 2030 roku łączna moc rynku centrów danych w Polsce może osiągnąć 500 MW. Głównym hubem infrastruktury cyfrowej w kraju pozostaje Warszawa, jednak warto również zwrócić uwagę na Bełchatów, Szczecin, Bielsko-Białą oraz Choczewo.

Boom na nowe centra danych w Europie

W ostatnim kwartale ubiegłego roku w Europie oddano do użytku 517 MW nowych centrów danych, a w całym 2025 roku przybyło łącznie 859 MW nowej powierzchni. Blisko trzy czwarte tej podaży dostarczyły największe europejskie rynki centrów danych – Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin. Za prawie połowę, czyli 433 MW, odpowiadały dwa największe – Londyn i Frankfurt.

Popyt na centra danych przewyższa podaż

Choć popyt na centra danych w Europie stale rośnie, ich dostępność pozostaje ograniczona. Szacowane zapotrzebowanie w 2026 roku ma ponownie przewyższyć podaż, która wyniesie około 710 MW, i osiągnąć poziom 848 MW. W ciągu ostatnich pięciu lat będzie to już czwarty przypadek, gdy popyt przewyższa nowe inwestycje. Eksperci wskazują, że wskaźnik pustostanów na europejskim rynku może spaść do rekordowo niskiego poziomu 5,7%.

Nowe technologie oraz potrzeby globalnych operatorów chmury sprawiają, że inwestycje w infrastrukturę cyfrową nie tylko przyspieszają, ale zyskują strategiczne znaczenie dla całego sektora technologicznego, o czym mówi Agnieszka Jankowska, Director, Advisory & Transaction Services, Data Center, CBRE:

Coraz większe zapotrzebowanie na infrastrukturę dla sztucznej inteligencji generują przede wszystkim firmy określane jako „neoclouds”, a więc dostawcy usług w chmurze dla sztucznej inteligencji, oraz globalni operatorzy chmury - hyperscalerzy. W związku z rozwojem nowych regionów chmurowych oraz potrzebą instalowania coraz większej liczby urządzeń obsługujących zadania AI, hyperscalerzy rozwijają również własne centra danych. Segment inwestycji typu self-build w Europie ma w tym roku osiągnąć poziom 4,2 GW, co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku. To już siedemnasty rok z rzędu, gdy wzrost jest dwucyfrowy.

W czwartej części 2025 roku aż 60% infrastruktury typu self-build hyperscalerów znajdowało się w rękach Irlandii, Holandii, Szwecji i Belgii. Ograniczona dostępność gruntów, mocy przyłączeniowej oraz skomplikowane procesy planistyczne stanowią wyzwanie dla zaspokojenia rosnącego popytu. W efekcie inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na nowe lokalizacje poza największymi europejskimi klastrami centrów danych, które mogą zapewnić odpowiednią infrastrukturę energetyczną dla dużych projektów.

Warszawa liderem rozwoju centrów danych, a regiony wkraczają na mapę AI

Obecnie Polska dysponuje około 200 MW mocy centrów danych, ale według analiz CBRE rynek ten może wzrosnąć do 500 MW do 2030 roku. W perspektywie kolejnych lat Warszawa ma pozostać głównym miejscem koncentracji rozwoju tego segmentu. W okolicy stolicy inwestycje o mocy nawet 5–10 MW mogą cieszyć się zainteresowaniem ze strony inwestorów i operatorów. Nieruchomość staje się bardziej atrakcyjna, im większa jest jej moc przyłączeniowa pochodząca z dwóch niezależnych GPZ. Uwagę inwestorów przyciągają również projekty centrów danych w miastach regionalnych.

Coraz więcej miast w Polsce widzi w centrach danych szansę na rozwój i nowe inwestycje poza Warszawą, o czym mówi Agnieszka Jankowska, CBRE:

Wiele miast w Polsce dostrzega szansę w rozwoju centrów danych, traktując je jako alternatywne wykorzystanie terenów poprzemysłowych i sposób na stworzenie nowych lokalizacji poza Warszawą. Kluczowym czynnikiem przyciągającym inwestorów jest dostępność wysokiej mocy przyłączeniowej, im większa i szybciej dostępna, tym większe zainteresowanie. Najbardziej pożądane są działki, które już dziś posiadają zabezpieczoną moc, co znacząco skraca czas realizacji inwestycji i podnosi atrakcyjność lokalizacji.

Źródło: CBRE

