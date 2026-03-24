Jakość zamiast ilości – nowa era polskich magazynów

Przygotowany przez CBRE raport „2026 Poland Real Estate Market Outlook” potwierdza, że polski rynek magazynowy koncentruje się na jakości projektów oraz dopasowaniu inwestycji do rzeczywistego popytu. Deweloperzy i inwestorzy stawiają na powierzchnie magazynowe o najwyższym standardzie, a nowe tereny inwestycyjne są udostępniane stopniowo i rozważnie.

Eksperci zwracają również uwagę na rosnące znaczenie polskiego sektora logistycznego w globalnych łańcuchach dostaw. Co ciekawe, stawki czynszów w kraju pozostają jednymi z najniższych w Europie.

Michał Śniadała, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE, podkreśla: „Rosnąca dywersyfikacja najemców i rozwój technologii magazynowych potwierdzają dojrzewanie tego sektora.”

Podaż nowej powierzchni magazynowej zaczyna się stabilizować. Realizowanych projektów jest mniej niż w latach 2021–2022, ale dzięki krótkiemu cyklowi budowy magazynów możliwa jest szybka reakcja na zmiany rynkowe. W efekcie łatwiej dostosować skalę inwestycji do aktualnego zapotrzebowania.

Ożywienie popytu napędza różnorodność i nowe wymagania najemców

Rynek magazynowy w Polsce odnotowuje wyraźne ożywienie popytu, które napędzają zarówno firmy z sektora e-commerce, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne. W 2025 r. podpisano umowy dotyczące łącznie 6,6 mln m² powierzchni, co oznacza trzeci najlepszy wynik w historii.

Coraz więcej firm z różnych sektorów pyta o magazyny, co pokazuje, że rynek staje się bardziej zróżnicowany i dojrzały.

Michał Śniadała zwraca uwagę, że decyzje firm o wynajmie magazynów zależą dziś od wielu czynników – od dostępności energii, przez stabilność rynku pracy, po standard budynków. Równie istotne jest ograniczanie ryzyka zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Umiarkowana budowa i rosnące znaczenie lokalizacji

Powierzchnia w budowie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie od prawie dwóch lat i nie przekracza 2 mln m². Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na ograniczoną dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz zasoby siły roboczej.

W wielu regionach Europy brakuje odpowiednio dużych działek pod zabudowę logistyczną. Podczas planowania centrów logistycznych lub zakładów produkcyjnych inwestorzy dokładnie analizują lokalne rynki pracy i dostępność pracowników.

Choć liczba nowych inwestycji jest niska, a popyt wysoki, w najbliższym czasie czynsze nie powinny znacząco rosnąć.

W najlepszych lokalizacjach rynek staje się bardziej selektywny, a właściciele nieruchomości mogą ograniczać pakiety korzyści dla najemców.

Drugie miejsce w Europie i atrakcyjna lokalizacja dla logistyki

Polska pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów i operatorów logistycznych, dzięki swojemu dogodnemu położeniu geograficznemu i rozwiniętej infrastrukturze. W ubiegłym roku zajęła w Europie drugie miejsce pod względem popytu netto. Liderem były Niemcy. Polska dysponuje rozwiniętą siecią dróg, dobrze funkcjonującymi lotniskami oraz portami morskimi, które zyskują na znaczeniu w europejskich i globalnych łańcuchach dostaw.

Źródło: CBRE

