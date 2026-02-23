Jak naprawdę wyglądają zakupy home & decor? 6 trendów na 2026 rok

1. Remont rozłożony na etapy – od „bazy” po dekoracje

Coraz częściej remont mieszkania rozkładany jest na kilka etapów, dostosowanych do możliwości finansowych – zamiast jednego dużego projektu pojawia się seria kolejnych decyzji i koszyków zakupowych.

W pierwszej kolejności klienci koncentrują się na „bazie”, czyli pracach i produktach, które podnoszą standard i komfort: malowaniu ścian, wymianie podłóg, stolarki, oświetlenia oraz elementów wpływających na efektywność energetyczną, a dopiero później dokładają meble, dekoracje i dodatki

2. Termomodernizacja i „praktyczne ulepszenia” zjadają budżet

Wydatki przesuwają się w stronę rozwiązań, które obniżają rachunki lub poprawiają komfort życia w mieszkaniu: ocieplenie, modernizacja instalacji, wymiana źródeł ciepła, lepsze okna, rolety czy systemy smart home.

To właśnie te kategorie coraz częściej „zjadają” lwią część budżetu remontowego, a klasyczna dekoracja wnętrz staje się etapem drugim – realizowanym wtedy, gdy podstawowe inwestycje są już zabezpieczone.

3. Sklep stacjonarny jako hub logistyczny

Sklep stacjonarny przestaje być jedynie miejscem ekspozycji produktów, a staje się centrum dowodzenia całym projektem remontowym. Klienci łączą zakupy online z offline: zamawiają produkty w internecie, korzystają z dostaw i click&collect, a w sklepie odbierają towary, dokonują zwrotów i konsultują decyzje z doradcą, oczekując spójnej oferty niezależnie od kanału.

4. DIY plus ekipa na kluczowe etapy

Dla wielu Polaków naturalnym wyborem staje się model mieszany: część prac wykonują samodzielnie, aby ograniczyć koszty, a kluczowe etapy zlecają fachowcom. To wymaga od marek i sklepów zupełnie innego podejścia – produkty i treści muszą być zrozumiałe zarówno dla ambitnego majsterkowicza, jak i dla klienta, który oczekuje gotowych pakietów materiał + usługa z jasnym zakresem i ceną.

5. Wideo jako przewodnik po zakupach

Krótkie filmy instruktażowe, format „krok po kroku” oraz prezentacje produktów w realnych mieszkaniach stają się głównym źródłem wiedzy przed zakupem. Klienci chcą zobaczyć, jak dany produkt sprawdzi się w mieszkaniu o podobnym metrażu, układzie i budżecie, dlatego dużą rolę odgrywają opinie, zdjęcia użytkowników oraz materiały wideo, które integrują inspirację z konkretną instrukcją działania.

6. Programy rabatowe jako narzędzie domknięcia budżetu

Przy rosnących kosztach remontów programy rabatowe przestają być traktowane jako miły dodatek, a zaczynają pełnić rolę realnego narzędzia do domknięcia budżetu.

Największy potencjał mają rozwiązania, które obejmują wiele kategorii (od materiałów i wykończenia po wyposażenie i dekoracje) oraz wspierają klienta przez cały cykl remontu, a nie tylko przy pojedynczym zakupie.

Murowane starcie Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE