Inwestycja przy S7 w Elblągu. Po latach wraca plan budowy 22-hektarowego kompleksu

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Po latach wraca koncepcja budowy dużego kompleksu handlowego w Elblągu. Warszawska spółka Redkom Park, specjalizująca się w obiektach typu retail park, złożyła wniosek o zagospodarowanie terenu przy ulicy Akacjowej, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7. Inwestor zainicjował kluczową procedurę administracyjną, składając wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), o czym informuje portal propertynews.pl. Plany obejmują zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad 22 hektarów.

Złożenie wniosku formalnie rozpoczyna proces, którego powodzenie jest jednak uzależnione od szeregu decyzji administracyjnych. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie, a jego realizacja zależy od woli i współpracy elbląskiego samorządu.

Kluczem jest zintegrowany plan inwestycyjny

Inwestor zdecydował się na wykorzystanie stosunkowo nowego narzędzia prawnego, jakim jest zintegrowany plan inwestycyjny. To szczególny rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalany na wniosek inwestora. Jego kluczowym elementem jest zawarcie tzw. umowy urbanistycznej między deweloperem a gminą.

Umowa ta określa wzajemne zobowiązania. Inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji towarzyszących — w tym przypadku prawdopodobnie budowy lub rozbudowy infrastruktury drogowej — w zamian za co gmina uchwala plan pozwalający na realizację głównego projektu. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do Rady Miejskiej w Elblągu, która musi zatwierdzić zarówno ZPI, jak i umowę.

Cień niezrealizowanego projektu „Siódemka”

Lokalizacja przy ulicy Akacjowej ma swoją historię. W latach 2009-2012 planowano w tym samym miejscu budowę wielkiego centrum handlowego o nazwie „Siódemka”. Ówczesny projekt, mimo zaawansowanych planów, nigdy nie został zrealizowany. Jako jedną z głównych przyczyn niepowodzenia wskazywano problemy związane z zapewnieniem odpowiedniej obsługi komunikacyjnej dla tak dużego obiektu.

Nowy inwestor będzie musiał zmierzyć się z tym samym wyzwaniem i przekonać władze miasta, że jego koncepcja jest realna i nie spowoduje paraliżu komunikacyjnego w tej części Elbląga. Obecne plany różnią się od dawnej koncepcji „Siódemki”, kładąc nacisk na format parku handlowego z osobnymi wejściami do sklepów z poziomu parkingu.

Co ma powstać przy ulicy Akacjowej?

Zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, Redkom Park planuje budowę parku handlowego złożonego z kilku obiektów handlowo-usługowych. Oprócz tego w ramach kompleksu miałby powstać osobny budynek gastronomiczny, stacja paliw, a także infrastruktura rekreacyjna, w tym strefa wypoczynku i boisko.

Projekt zakłada również budowę nowego układu komunikacyjnego, w tym drogi dojazdowej, co jest kluczowym elementem w kontekście historycznych problemów z tą lokalizacją. Całość ma być finansowana ze środków prywatnych inwestora.

Długa droga do rozpoczęcia budowy

Złożenie wniosku o ZPI to dopiero początek wieloetapowego procesu administracyjnego. Przedstawicieli Redkom Park czekają teraz negocjacje z miastem w sprawie kształtu umowy urbanistycznej. Następnie projekt uchwały w sprawie ZPI trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji radnych inwestor będzie mógł przystąpić do prac projektowych i ubiegania się o pozwolenie na budowę. Oznacza to, że ewentualna realizacja inwestycji, o ile uzyska zielone światło na wszystkich etapach, jest perspektywą co najmniej kilku lat.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/nowy-park-handlowy-w-elblagu-tym-razem-sie-uda,197601.html

