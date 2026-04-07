W Gliwicach rusza największa modernizacja w kraju za 44 mln euro

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inwestor Mitiska REIM pozyskał finansowanie w wysokości 44 mln euro od Banku Pekao SA na gruntowną przebudowę parku handlowego Europa Centralna w Gliwicach, informuje portal propertydesign.pl. Środki te uruchamiają projekt, który jest obecnie określany jako największa realizowana modernizacja obiektu handlowego w Polsce. Celem jest transformacja kompleksu w nowoczesny, zintegrowany park handlowy.

Nowy format na ponad 56 tys. mkw.

Inwestycja oznacza fundamentalną zmianę formatu obiektu. Dotychczasowy układ, składający się z parku handlowego o powierzchni ok. 40 tys. mkw. oraz przylegającej galerii (ok. 30 tys. mkw.), zostanie przekształcony w jeden, zintegrowany park handlowy o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 56 tys. mkw. Ta transformacja jest odpowiedzią na zmieniające się trendy na rynku retail, gdzie klienci coraz częściej wybierają obiekty z bezpośrednim dostępem do sklepów z parkingów.

Co istotne dla najemców i klientów, Europa Centralna pozostaje otwarta na czas prowadzenia prac budowlanych. Zmiany mają na celu nie tylko unowocześnienie obiektu, ale także dostosowanie go do rosnących wymagań rynku i stworzenie bardziej funkcjonalnej przestrzeni handlowej.

Międzynarodowi partnerzy i polski kapitał

Za realizację projektu odpowiada Mitiska REIM, która nabyła Europę Centralną w marcu 2023 roku w imieniu swojego funduszu MEREP 3. Pozyskane teraz finansowanie w kwocie 44 mln euro pochodzi z Banku Pekao SA i ma charakter zarówno deweloperski, jak i inwestycyjny.

W strukturze projektu ważną rolę odgrywa również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który dołączył do przedsięwzięcia jako współinwestor. Zaangażowanie tak dużej, międzynarodowej instytucji finansowej podkreśla wagę i wiarygodność gliwickiej inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Synergia z parkiem rozrywki kluczem do sukcesu?

Harmonogram prac zakłada, że modernizacja Europy Centralnej zakończy się w połowie 2027 roku. Termin ten nie jest przypadkowy. Zbiegnie się on z planowanym otwarciem nowego parku rozrywki, który na sąsiedniej działce buduje holenderska firma Momentum Leisure.

Stworzenie tak silnego kompleksu handlowo-rozrywkowego ma na celu przyciągnięcie klientów z całego regionu. Połączenie nowoczesnej oferty zakupowej z całodzienną rozrywką to sprawdzony model biznesowy, który ma zwiększyć atrakcyjność lokalizacji i zapewnić stabilny przepływ odwiedzających dla obu obiektów, wzmacniając pozycję Gliwic na handlowej mapie Polski.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.propertydesign.pl/architektura/104/szykuje_sie_najwieksza_przebudowa_w_polsce_park_handlowy_w_gliwicach_z_wielkim_finansowaniem,53992.html

Przejdź do galerii: Oświetlenie w obiektach komercyjnych

5