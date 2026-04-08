Grupa deweloperska Agrobex sfinalizowała budowę osiedla mieszkaniowego przy ulicy Staszica w Szamotułach. Jak informuje portal propertynews.pl, ostatni, drugi etap inwestycji uzyskał właśnie pozwolenie na użytkowanie. Tym samym na lokalny rynek trafiło łącznie 168 lokali, zlokalizowanych w trzech budynkach wielorodzinnych.

Finał inwestycji pod Poznaniem

Zakończony właśnie etap projektu obejmuje pięciokondygnacyjny budynek, w którym powstało 68 mieszkań. W ofercie znalazły się lokale o zróżnicowanych metrażach, od 34 do 82 mkw., w układach od jednego do czterech pokoi. Takie zróżnicowanie oferty ma odpowiadać na potrzeby zarówno singli i par, jak i rodzin z dziećmi.

Inwestycja w Szamotułach wpisuje się w strategię dewelopera, który od lat aktywnie działa na rynkach zlokalizowanych w pobliżu aglomeracji poznańskiej. Zakończenie projektu oznacza, że nowi właściciele mogą rozpoczynać procedury odbioru swoich nieruchomości.

Nowoczesne udogodnienia w standardzie

Projekt wyróżnia się na tle lokalnej konkurencji standardem wykończenia części wspólnych oraz dodatkowymi udogodnieniami. Wszystkie trzy budynki osiedla zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, co ma przełożyć się na niższe koszty utrzymania nieruchomości i wpisuje się w rynkowy trend budownictwa proekologicznego.

Deweloper zadbał również o infrastrukturę rekreacyjną i społeczną na terenie osiedla. Do dyspozycji mieszkańców oddano plac zabaw, siłownię plenerową oraz zielone tereny spacerowe. Dodatkową wartością jest Klub Mieszkańca – przestrzeń zaprojektowana z myślą o integracji lokalnej społeczności.

Co to oznacza dla lokalnego rynku?

Ukończenie inwestycji Agrobexu, firmy działającej na rynku od 1988 roku, zwiększa podaż nowych mieszkań w Szamotułach, które stają się coraz popularniejszą alternatywą dla droższego Poznania. Paweł Michalski, wiceprezes Grupy Agrobex, podkreśla, że atutem projektu jest połączenie spokojnej lokalizacji z łatwym dostępem do miejskiej infrastruktury.

Zastosowanie rozwiązań takich jak fotowoltaika czy Klub Mieszkańca pokazuje, że wysoki standard, dotychczas kojarzony głównie z projektami w największych metropoliach, staje się coraz częściej elementem oferty deweloperskiej również w mniejszych miastach satelickich. Jest to odpowiedź na rosnące wymagania klientów poszukujących nie tylko mieszkania, ale kompleksowo zaprojektowanej przestrzeni do życia.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

