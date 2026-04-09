Strategiczna inwestycja w Gdańsku. Projekt za 300 mln zł ma już trzy lata opóźnienia

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku napotyka na poważne opóźnienia, jak informuje portal propertydesign.pl. Zgodnie z projektem zmiany rządowego programu finansowania tej inwestycji, termin jej ukończenia został przesunięty o trzy lata — z pierwotnie zakładanego 2027 roku na rok 2030. Mimo zaawansowanych planów architektonicznych i wystawienniczych, prace budowlane na terenie półwyspu wciąż się nie rozpoczęły.

Oficjalnym powodem zmiany harmonogramu, wskazanym w dokumentach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest brak realizacji działań, które skutkowałyby wydatkowaniem przyznanych środków. Jak wskazano w uzasadnieniu, dotychczasowe działania ograniczały się jedynie do nadzoru nad inwestycją, co uniemożliwiło postęp prac i wykorzystanie budżetu zgodnie z pierwotnym planem przyjętym w październiku 2023 roku.

Strategiczna inwestycja w zawieszeniu

Mimo przesunięcia w czasie, całkowity koszt projektu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 304 564 000 zł. Środki te mają sfinansować powstanie kompleksu o łącznej powierzchni użytkowej około 7 tys. mkw., z czego sama wystawa stała zajmie niemal 2800 mkw. Inwestycja ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na skalę, ale i wartość historyczną miejsca.

Za koncepcję architektoniczną gmachu muzeum odpowiada konsorcjum pracowni: Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci oraz Projektownia. Z kolei projekt wystawy stałej przygotowała pracownia JAZ + Architekci. Ich wizje zakładają stworzenie nowoczesnego obiektu, który będzie wkomponowany w historyczny krajobraz Westerplatte.

Co ma powstać na Westerplatte?

Projekt budowy Muzeum Westerplatte to nie tylko nowy budynek. Kluczowym elementem inwestycji jest rewitalizacja i odtworzenie historycznych obiektów Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Plany obejmują między innymi rekonstrukcję budynku zawiadowcy stacji kolejowej oraz sześciu schronów amunicyjnych, które stanowiły trzon polskiej obrony we wrześniu 1939 roku.

Tak szeroki zakres prac ma na celu przywrócenie historycznego układu przestrzennego tego miejsca i stworzenie kompleksowej narracji o jego przeszłości. Realizacja tych założeń ma przekształcić Westerplatte w jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Polsce, łącząc funkcje muzealne, edukacyjne i kommemoratywne.

Trzy lata opóźnienia a realia rynkowe

Choć budżet inwestycji pozostaje bez zmian, trzyletnie opóźnienie stawia pod znakiem zapytania jego realność w perspektywie 2030 roku. Rosnące koszty materiałów budowlanych oraz presja płacowa w sektorze budowlanym mogą znacząco wpłynąć na ostateczną wartość kontraktów. Na obecnym etapie, gdy nie wybrano jeszcze generalnego wykonawcy, ryzyko wzrostu kosztów jest istotnym czynnikiem dla przyszłości projektu.

Dla rynku nieruchomości i inwestorów obserwujących rozwój Gdańska, opóźnienie tak dużej inwestycji publicznej oznacza wydłużenie okresu oczekiwania na rewitalizację ważnego obszaru miasta i wzmocnienie jego potencjału turystycznego. Dalsze losy projektu zależeć będą od sprawności w uruchomieniu procedur przetargowych i rozpoczęcia faktycznych prac budowlanych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.propertydesign.pl/architektura/104/budowa_muzeum_westerplatte_ambitne_plany_zderzyly_sie_z_rzeczywistoscia,54079.html