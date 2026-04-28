Wielka inwestycja na Polskim Haku. Budowa 750 mieszkań potrwa dekadę

Deweloperzy BPI Real Estate Poland i Speedwell rozpoczynają w Gdańsku realizację nowej, wieloetapowej inwestycji mieszkaniowej Gedania Riverside Living. Jak informuje portal propertydesign.pl, projekt zlokalizowany na historycznym terenie Polskiego Haka zakłada budowę kompleksu, który w perspektywie 10 lat dostarczy na rynek około 750 mieszkań. Właśnie ruszyła sprzedaż pierwszego etapu, który wprowadza do oferty 139 lokali.

Inwestycja powstaje przy ulicy Wiesława, w rejonie Siennej Grobli, zaledwie 80 metrów od brzegu Motławy. Docelowo cały kompleks ma zająć powierzchnię 36 000 mkw. powierzchni użytkowej mieszkalnej, co czyni go jednym z największych i najdłużej realizowanych przedsięwzięć deweloperskich w tej części miasta.

Pierwszy etap z terminem na 2028 rok

Faza startowa projektu Gedania Riverside Living obejmuje budowę dwóch budynków, w których znajdzie się łącznie 139 lokali o łącznej powierzchni 6 477 mkw. Deweloperzy zróżnicowali ofertę, aby odpowiedzieć na potrzeby różnych grup klientów. W sprzedaży znalazły się 92 mieszkania o metrażach od 25 do 120 mkw. (od jednego do czterech pokoi).

Ofertę uzupełnia 47 apartamentów turystyczno-inwestycyjnych z 23% stawką VAT. Ich powierzchnie wahają się od 25 do 53 mkw. i obejmują układy od jednego do trzech pokoi. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie budowy pierwszego etapu zaplanowano na pierwszy kwartał 2028 roku.

Cena i standard na Polskim Haku

Ceny lokali w nowej inwestycji zaczynają się od 19 500 zł za mkw., co pozycjonuje projekt w gdańskim segmencie premium. Deweloperzy zapowiadają wysoki standard wykończenia oraz szereg udogodnień dla mieszkańców. W planach jest m.in. Klub Mieszkańca, sauna, siłownia oraz ogólnodostępny taras na dachu jednego z budynków.

Projekt zakłada także wdrożenie rozwiązań proekologicznych, w tym paneli fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozbudowanej infrastruktury dla rowerzystów. Otoczenie budynków mają wypełnić tereny zielone, co wpisuje się w strategię rewitalizacji poprzemysłowego charakteru Polskiego Haka.

Wspólne przedsięwzięcie i debiut w Trójmieście

Gedania Riverside Living to wspólny projekt BPI Real Estate Poland oraz firmy Speedwell, dla której jest to debiut na rynku trójmiejskim. Przedstawiciele deweloperów podkreślają strategiczne znaczenie inwestycji. Michał Stępień ze Speedwell określił wejście do Trójmiasta jako kamień milowy w rozwoju firmy. Z kolei Mariusz Gajżewski z BPI zapowiedział, że projekt ma być atrakcyjną propozycją dla klientów ceniących jakość, prestiżową lokalizację i długoterminową wartość nieruchomości.

Realizacja tak dużego, rozłożonego na dekadę przedsięwzięcia będzie oznaczać głęboką transformację jednego z ostatnich tak atrakcyjnych i dużych terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie gdańskiego Śródmieścia.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

