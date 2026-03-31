Royal Wilanów sprzedany

Czeski fundusz nieruchomościowy WOOD & Company sfinalizował transakcję zakupu biurowca Royal Wilanów od Grupy Capital Park za kwotę przekraczającą 100 mln euro, czyli około 430 mln zł. To jedna z największych transakcji na warszawskim rynku biurowym w ostatnim czasie, potwierdzająca zainteresowanie zagranicznego kapitału dojrzałymi aktywami w Polsce.

W pełni wynajęty kompleks klasy A

Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Klimczaka 1 w Warszawie to nowoczesny obiekt, który został oddany do użytku w 2015 roku. Oferuje łącznie 37 000 mkw. powierzchni do wynajęcia, z czego blisko 25 000 mkw. zajmują biura w standardzie klasy A. Budynek łączy funkcje biurowe z ogólnodostępną przestrzenią handlowo-usługową.

Kluczowym atutem inwestycyjnym Royal Wilanów jest jego pełna komercjalizacja. Lista najemców obejmuje renomowane firmy, takie jak Hilti Polska, Erbud S.A., Carrefour Polska, Benefit Systems S.A., Lindt & Sprüngli Polska, a także operatorów z sektora medycznego – Medicover i LUXMED. Taki miks najemców zapewnia stabilne i zdywersyfikowane źródło przychodów dla nowego właściciela.

26

Piąta inwestycja WOOD & Company w Polsce

Dla WOOD & Company jest to już piąta akwizycja na polskim rynku nieruchomości i jednocześnie trzeci biurowiec w warszawskim portfelu funduszu. Czeski inwestor jest już właścicielem budynków Astrum Business Park oraz Concept Tower, konsekwentnie budując swoją pozycję w stolicy.

Przedstawiciele funduszu podkreślają, że zakup Royal Wilanów doskonale wpisuje się w strategię inwestycyjną firmy. Jak zaznaczył Jan Kolb, Investment Manager w WOOD & Company, fundusz koncentruje się na nabywaniu aktywów, które generują stabilne, długoterminowe zwroty z inwestycji, a wilanowski biurowiec spełnia te kryteria.

Sygnał dla rynku biurowego poza centrum

Transakcja o tej wartości, dotycząca obiektu zlokalizowanego poza centralnym obszarem biznesowym Warszawy, jest potwierdzeniem atrakcyjności dojrzałych, w pełni wynajętych nieruchomości biurowych. Inwestorzy doceniają projekty o funkcji mixed-use, które dzięki połączeniu biur z handlem i usługami stają się ważnymi punktami na mapie dzielnicy i przyciągają stabilnych najemców.

Sprzedającym była Grupa Capital Park, polska firma deweloperska, która zrealizowała projekt i z sukcesem go skomercjalizowała. W procesie sprzedaży doradzały firmy CBRE, MDDP oraz kancelaria Greenberg Traurig. Po stronie kupującego wsparcie zapewniały firmy Avison Young, CMS oraz Koda.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

