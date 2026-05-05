Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Przejęcie Power Park Kielce

BIG Poland powiększyło swoje portfolio o 12. park handlowy. Podpisana transakcja dotyczyła Power Park Kielce, który jest jednym z ważniejszych punktów handlowych na mapie miasta. Obiekt położony jest w pobliżu centrum Kielc, przy ulicy Radomskiej, i zajmuje blisko 37 tys. mkw. To dobrze rozpoznawalne miejsce, oferujące odwiedzającym naziemny parking z ponad 1000 miejscami oraz szeroką ofertę handlową. Do najemców parku należą m.in. Auchan, OBI, MediaMarkt, Decathlon, Jula, Jysk, TEDi, VIVE Profit i Abra.

Niezaprzeczalnym atutem obiektu jest bardzo dobre skomunikowanie oraz dogodny dojazd zarówno z centrum miasta, jak i z głównych tras prowadzących do Kielc.

Rozwój portfolio BIG Poland

Nowy właściciel wykorzysta swoje doświadczenie w zarządzaniu, rebrandingu i marketingu, rozwijane przy prowadzeniu 10 parków handlowych w Polsce pod marką BIG. Spółka stawia na obiekty, które łączą zakupy z miejscem do spędzania czasu. Już 21 maja otwarty zostanie BIG Dzierżoniów, a kielecki park będzie 12. obiektem w portfolio. Po sfinalizowaniu transakcji łączna powierzchnia GLA portfolio spółki wzrośnie do blisko 247 tys. mkw.

Potencjał i lokalizacja obiektu

Power Park Kielce to dobrze prosperujący obiekt z dużym potencjałem rozwoju, który wpisuje się w strategię BIG Poland opartą na przejmowaniu i ulepszaniu silnych parków handlowych. Spółka chce podnosić ich wartość, tworząc przyjazne rodzinom miejsca łączące zakupy z czasem wolnym i aktywnościami dla lokalnej społeczności.

Kielce zamieszkuje ponad 180 tys. mieszkańców. Power Park Kielce korzysta z silnej lokalizacji w głównym ośrodku handlowo-usługowym regionu. Bliskość dużych osiedli oraz dogodny dojazd z centrum i głównych tras zapewniają mu stały napływ klientów i dobre perspektywy dalszego rozwoju.

Źródło: BIG Poland

