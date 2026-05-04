Nowa linia kolejowa pod Krakowem. Jedno miasto może stać się sypialnią metropolii

PKP Polskie Linie Kolejowe analizują budowę nowego połączenia kolejowego, które mogłoby połączyć Kraków z pobliskimi Proszowicami. Plany zarządcy infrastruktury są jednak znacznie skromniejsze niż te, o które zabiegają lokalne samorządy. Na razie jedynym realnie rozważanym wariantem jest krótki, lokalny odcinek, co stawia pod znakiem zapytania międzyregionalny potencjał nowej trasy.

Jak poinformowało Radio Kielce, przedstawiciele 10 samorządów z województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego zainicjowali prace nad koncepcją budowy nowego połączenia kolejowego. Planowana trasa o długości około 73 km miałaby łączyć Kraków z Buskiem-Zdrojem, przebiegając przez Zastów, Kocmyrzów, Proszowice, Kazimierzę Wielka i Wiślicę.Inicjatywa, która początkowo dotyczyła połączenia Krakowa z Kazimierzą Wielką, została rozszerzona o odcinek do Buska-Zdroju. 7 maja w Busku planowane jest podpisanie listu intencyjnego przez samorządy. W spotkaniu mają uczestniczyć także eksperci akademiccy i przedstawiciele branży kolejowej.

Nowa linia tylko do Proszowic

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe, zlecił opracowanie wstępnego studium wykonalności dla nowych inwestycji w Małopolsce. W ramach tych prac przeanalizowano budowę połączenia z Krakowa w kierunku północno-wschodnim. Do dalszych analiz zarekomendowano jednak wyłącznie budowę nowej, jednotorowej linii kolejowej na odcinku Zastów – Proszowice. Trasa miałaby stanowić odgałęzienie od istniejącej linii nr 8, a połączenie z nią zostałoby zrealizowane na jednym poziomie, bez budowy skomplikowanych wiaduktów.

Dla Proszowic, miasta powiatowego oddalonego od Krakowa o około 18 kilometrów, byłby to powrót kolei po wielu latach. W przeszłości do miasta docierała linia wąskotorowa w ramach Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, jednak połączenie to zostało zlikwidowane. Nowa infrastruktura mogłaby znacząco poprawić skomunikowanie regionu ze stolicą Małopolski, otwierając Proszowice na nowe możliwości rozwojowe, zwłaszcza w kontekście rynku mieszkaniowego.

Ambicje samorządów zderzają się z analizami

Początkowe analizy PKP PLK obejmowały dłuższy wariant, zakładający przedłużenie trasy z Proszowic do Kazimierzy Wielkiej. Ten odcinek został jednak odrzucony na wczesnym etapie. Jak wyjaśniają przedstawiciele spółki, powodem była ocena wskazująca na „bardzo mały potencjał ruchotwórczy”. Oznacza to, że zdaniem analityków, spodziewana liczba pasażerów nie uzasadniałaby kosztów budowy i utrzymania infrastruktury.

To stanowisko stoi w sprzeczności z inicjatywą samorządowców z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Przedstawili oni koncepcję budowy jeszcze dłuższego połączenia, które miałoby dotrzeć aż do uzdrowiskowego Buska-Zdroju. Taka linia miałaby charakter międzyregionalny, łącząc aglomerację krakowską z ważnym ośrodkiem turystycznym. PKP PLK ucięło jednak te spekulacje, informując, że odcinek z Kazimierzy Wielkiej do Buska-Zdroju w ogóle nie był przedmiotem analiz w ramach przygotowywanego studium.

Co to oznacza dla rynku i kiedy ruszy budowa?

Budowa bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowem mogłaby stać się silnym impulsem dla rynku nieruchomości w Proszowicach i okolicy. Lepszy dojazd do miejsc pracy, nauki i usług w metropolii tradycyjnie podnosi atrakcyjność podmiejskich lokalizacji, wpływając na wzrost popytu na grunty i mieszkania. Potencjalnie Proszowice mogłyby stać się atrakcyjną „sypialnią” Krakowa, przyciągając nowych mieszkańców.

Należy jednak podkreślić, że cały projekt jest na bardzo wczesnym etapie. Rekomendacja w ramach wstępnego studium wykonalności to dopiero początek długiego i złożonego procesu inwestycyjnego. Do ostatecznej decyzji o budowie, zabezpieczenia finansowania i wbicia pierwszej łopaty droga jest jeszcze daleka. Na ten moment realizacja połączenia pozostaje niepewna, a konkretny harmonogram prac nie jest znany.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

