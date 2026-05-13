Sztuka w szkolnej biblioteki. Takiej inwestycji w Wejherowie jeszcze nie było

Pod koniec lutego 2026 roku w wejherowskim Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, znanym jako „Samochodówka”, oddano do użytku nową przestrzeń biblioteczną. Projekt „Odjechana Biblioteka”, zrealizowany w ramach rozbudowy placówki, łączy funkcję tradycyjnej wypożyczalni z miejscem do nauki, spotkań i relaksu, a jego wyróżnikiem jest unikalny design z artystyczną posadzką.

Generalnym wykonawcą rozbudowy była firma Woj-Mar z Sopieszyna. Projekt wnętrz, opracowany przez architekta Grzegorza Kłodę z GK Atelier, zakładał stworzenie przestrzeni o industrialnym charakterze, która będzie jednocześnie przyjazna dla młodzieży i zgodna z nowoczesnymi standardami bibliotekarstwa.

Nowoczesna przestrzeń dla uczniów z industrialnym charakterem

Biblioteka została zaprojektowana jako multifunkcjonalne centrum, które oprócz księgozbioru liczącego ponad 20 tysięcy pozycji, oferuje strefę do pracy i odpoczynku. Projekt miał charakter partycypacyjny – w tworzenie wyposażenia zaangażowano pracowników, uczniów oraz absolwentów szkoły. W szkolnych warsztatach powstała m.in. steampunkowa instalacja ścienna, oddzielająca strefę relaksu od części z książkami.

Kluczowym elementem aranżacji są prace artysty Oskara Pieca, który stworzył kompozycję ścienną oraz oryginalną grafikę na posadzce w stylu caligraffiti, łączącym kaligrafię ze sztuką uliczną. Całość utrzymana jest w czarno-biało-miedzianej kolorystyce, co podkreśla surowy, ale nowoczesny charakter wnętrza.

Specjalistyczna posadzka jako tło dla artystycznej grafiki

Na powierzchni 200 m² inwestor poszukiwał rozwiązania, które zapewni gładką, jednolitą powierzchnię stanowiącą tło dla grafiki, a jednocześnie będzie odporne na intensywny ruch pieszy. Wymagania obejmowały wysoką odporność na ścieranie, łatwość utrzymania w czystości oraz dobre właściwości akustyczne.

Wybrano bezspoinową posadzkę epoksydową Peran SL marki Flowcrete w jasnoszarym kolorze (zbliżonym do RAL 7035). System ten jest przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej o średnim i dużym natężeniu ruchu. Po nałożeniu posadzki artysta Oskar Piec wykonał na niej wzory przy użyciu farb akrylowych. Całość zabezpieczono matowym lakierem Flowseal PU Ultra Matt, który zwiększył trwałość grafiki i poprawił właściwości akustyczne, tłumiąc odgłosy kroków.

Inwestor o współpracy i finalnym efekcie projektu

Wykonawcą posadzki była firma Dual Sp. z o.o., autoryzowany wykonawca systemów Flowcrete. Dyrektor szkoły podkreśla udaną współpracę wszystkich zaangażowanych stron.

„Mamy ogromną satysfakcję z tego, że we współpracy z generalnym wykonawcą, architektem i artystą stworzyliśmy w naszej szkole tak wyjątkowe miejsce, w którym młodzi ludzie dobrze się czują, które inspiruje ich do zdobywania wiedzy, rozwijania swoich pasji i realizacji pomysłów. Nietuzinkową formę naszej biblioteki tworzą starannie dobrane i dopracowane materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia. Posadzka żywiczna z dekoracyjnymi wzorami to mocny punkt aranżacji jej wnętrza, a dzięki współpracy z producentem i zaangażowaniu wykonawcy zastosowany system posadzkowy spełnia nasze oczekiwania pod względem estetyki, trwałości i funkcjonalności” – powiedział Cezary Lewandowski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

